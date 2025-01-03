Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından bedelli askerlik ücreti netleşti. Yeni yılda bedelli askerlik ücreti 243 bin TL olarak belirlendi.

Yılın ikinci yarısında açıklanan enflasyon oranları ve memur maaşlarına yapılan zamlarla birlikte bedelli askerlik ücretine de düzenleme yapıldı.

Memur maaşlarına yapılan %19,31’lik zam sonrası bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 TL'den 217 bin 871 TL’ye yükselmişti. Yeni açıklanan verilerle bu tutar 243 bin TL’ye ulaştı.

Bu artış, enflasyon oranlarının askerlik hizmetine ilişkin mali yükümlülüklere yansıması olarak değerlendiriliyor.

Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Bedelli Askerlik Düzenlemesi Yasalaştı

(EMK)