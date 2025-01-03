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Yayın Tarihi: 3 Ocak 2025 11:02
 ~ Son Güncelleme: 3 Ocak 2025 11:14
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Bedelli askerlik ücreti 243 bin TL olarak belirlendi

Bu artış, enflasyon oranlarının askerlik hizmetine ilişkin mali yükümlülüklere yansıması olarak değerlendiriliyor.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bu görselde, ahşap bir zemin ve arka plan önünde askeri kıyafet ve ekipman yer alıyor. Sol tarafta yeşil tonlarda bir askeri şapka, onun hemen yanında ise kamuflaj desenli bir askeri kıyafet düzenli bir şekilde katlanmış halde duruyor. Sağ tarafta ise oldukça kullanılmış ve eskimiş görünüme sahip bir çift askeri bot yer alıyor. Botların bağcıkları açık ve iç kısımları detaylı bir şekilde görülebiliyor. Görsel genel olarak sade bir kompozisyona sahip ve askerlik temalı bir izlenim uyandırıyor.
Fotoğraflar: canva

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından bedelli askerlik ücreti netleşti. Yeni yılda bedelli askerlik ücreti 243 bin TL olarak belirlendi.

Yılın ikinci yarısında açıklanan enflasyon oranları ve memur maaşlarına yapılan zamlarla birlikte bedelli askerlik ücretine de düzenleme yapıldı.

Memur maaşlarına yapılan %19,31’lik zam sonrası bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 TL'den 217 bin 871 TL’ye yükselmişti. Yeni açıklanan verilerle bu tutar 243 bin TL’ye ulaştı.

Bu artış, enflasyon oranlarının askerlik hizmetine ilişkin mali yükümlülüklere yansıması olarak değerlendiriliyor.

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(EMK)

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