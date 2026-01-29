ENGLISH KURDÎ
HABER
29 Ocak 2026
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.01.2026 16:31 29 Ocak 2026 16:31
Okuma Okuma:  2 dakika

ROJAVA'DAKİ DOKTORLARDAN ÇAĞRI

"Bebeklere yönelik sessiz katliam gerçekleşmeden, kuşatma kaldırılsın"

Kobanî’deki doğum hastanesinin sorumlusu Cîhan Xelîl, bebeklerin ve çocukların yaşamının tehlikede olduğunu belirterek, uluslararası sağlık kuruluşları ile çocuk hakları savunucularına çağrı yaptı.

BİA Haber Merkezi

"Bebeklere yönelik sessiz katliam gerçekleşmeden, kuşatma kaldırılsın"
Fotoğraf: ANHA

Şam yönetimine bağlı güçlerin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırıları ile kuşatma altına alınan Kobanî’de insani kriz derinleşiyor. Afrin, Rakka, Şehba ve Tabka’da yerinden edilen on binlerce kişi iç göçe maruz kalırken, Kobanî’de su, elektrik ve internet kesintisi sürüyor.

"Birkaç gün içinde oksijen tamamen bitecek"

Kobanî’deki doğum hastanesinin sorumlusu Cîhan Xelîl, Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı’na (ANHA) verdiği demeçte, kuşatmanın sağlık sistemine ve hastalara olan etkisini anlattı.

Hastanede 8 bebeğin kuvözde bulunduğunu bildiren Cîhan Xelîl, kentte elektriğin tamamen kesildiğini, acil olarak oksijene ihtiyaçları olduğunu duyurdu. Bebeklerin ve çocukların yaşamının tehlike altında olduğunu söyleyen Xelîl, şunları kaydetti:

“Şu anda sadece iki pompa var. Önümüzdeki birkaç gün içinde oksijen tamamen bitecek. Bu, bebeklerin yaşamı için büyük bir tehdit anlamına geliyor. Süt ve ilaçlar da tükenmek üzere. Tıbbi malzemelerin şehre girişine izin verilmiyor. Eskiden kuvöz bölümü dolduğunda, bebekleri şehirdeki diğer hastanelere gönderirdik. Ancak diğer hastanelerde de oksijen tükendiği için ağır durumları kabul eden tek hastane şu an için burası.” 

"Binlerce çocuk kuşatma yüzünden acı çekiyor"

Uluslararası sağlık kuruluşlarına ve çocuk hakları savunucularına seslenen Xelîl, şu çağrıyı yaptı:

Bebeklere yönelik sessiz bir katliam gerçekleştirilmeden, kuşatma derhal kaldırılmalıdır. İlaç, yakıt, oksijen ve tıbbi malzemelerin kente girişi sağlanmalı. Halk bir felaketle karşı karşıya. Sadece kuvözdeki çocuklar değil, daha binlerce çocuk kuşatma yüzünden acı çekiyor.

Öte yandan ilaç, yakıt ve oksijen eksikliği nedeniyle Eykûr Çocuk Hastanesi’nin hizmet dışı kalma tehlikesi bulunuyor. Ayrıca bebek maması ve diyaliz ilaçlarının da ciddi biçimde azaldığı bildiriliyor.

Kobanî’deki bir diğer sağlık noktası Miştenur Sağlık Merkezi de süreçten olumsuz etkilenen noktalardan biri. Miştenur Sağlık Merkezi’nde görev yapan doktor Avin Halil, Alhurra’ya yaptığı açıklamada ilaç ve personel eksikliği yaşandığını yaralıları bu koşullar altında tedavi etmeye çalıştıklarını ifade etti.

(NÖ)

