Beats By Girlz Türkiye festivali başlıyor

Beats By Girlz Türkiye Festivali'nin ikincisi yarın İstanbul'da başlayacak ve 1-10 Kasım tarihleri arasında şehirdeki altı farklı mekanda gerçekleşecek.

Festivalde müzikten teknolojiye, kreatif pek çok alanda ücretsiz etkinlikler, konserler, konuşmalar ve festival sitesinden kayıt olunabilecek atölyeler yer alıyor.

Festival kapılarını 1 Kasım Çarşamba günü Yedikule Gazhane’de gerçekleşecek Selin Sümbültepe ve Zuhal Olcay konserleriyle açacak. 4 Kasım Cumartesi günü son dönemin genç müzisyenlerinden Bade Nosa, üç Yunan kadın müzisyen tarafından kurulan Sinafi Trio ve ardından nostaljik Türkçe pop’un güçlü vokallerinden Eda Baba Müze Gazhane’de sahne alacak.

Festival 5 Kasım Pazar günü Kadıköy'de Müze Gazhane’de devam edecek. Alternatif müzik sahnesinin çokyönlü isimlerinden Özge Ürer’in performansının ardından Kürtçe geleneksel müziğine ait ezgileri kendine has üslubuyla yorumlayan Ruken Yılmaz sahne alacak. Gece caz, funk, R&B ve pop müzik yorumcusu, piyanist ve besteci Duygu Soylu’nun şarkılarıyla kapanacak.

Pop-up konserler

Farklı mekanlardaki stand-up gösterilerini, konuşmaları ve pop-up konserleri de içeren festival programında 9 Kasım Perşembe günü Cemal Reşit Rey Konser Salonunda Feryal Öney ve Jülide Özçelik'in Beats By Girlz Türkiye’nin bir sanatçı gelişim projesi olan Benim Şehrim Benim Sesim orkestrasına eşlik edecekleri bir konser gerçekleşecek.

Festivalin tam programı için tıklayın.

"Müzik endüstrisinde toplumsal cinsiyet eşitliği"

Beats By Girlz Türkiye, kısaca BBGz, müzik endüstrisinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kendi müziğinin peşindeki, kendi hikayesini anlatmak isteyen genç kadınları destekleyen bir müzik ve teknoloji girişimi. Hem dünya çapında ünlü sanatçıları hem de Türkiye’nin her bölgesinden müzisyenleri, teknoloji uzmanlarını, eğitimcileri buluşturarak Türkiye çapında toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten bir müzik ve teknoloji topluluğu yaratmayı amaçlıyor.

Türkiye'de düzenlenen festival 2013 yılında New York merkezli bir girişim olarak başlayan ve ABD’nin birçok eyaletinin yanı sıra Danimarka, Lizbon, Londra, Berlin, Prag, Güney Afrika ve Paris gibi yerlerin de olduğu 30’un üzerinde bölgede faaliyet gösteren Beats By Girlz ağının bir parçası.

Festival programı

1 Kasım Çarşamba

19:00-20:00 Konser: Selin Sümbültepe @Yedikule Gazhane

20:30-22:00 Konser: Zuhal Olcay @Yedikule Gazhane

4 Kasım Cumartesi

12:00-13:00 Konuşma: Felaketlere Karşı Dayanışmayı Büyütmek Moderatör: Damla Özenç (This is Mana) // Cansel Aslan (Hatay Deprem Dayanışması), Eren Şenkardeş ve Taçmin Sarı (Kaf Kolektif) @Müze Gazhane T Atölye

13:00-15:00 Atölye: HipHop Dans Atölyesi: Hiphop Ladies @Müze Gazhane Otopark -2

13:30-14:30 Konuşma: Yaratıcı Endüstrilerde Güvenli Alanlar Moderatör: Ezgi Karadayı // Ceylan Özgün Özçelik, Ezgi Baltaş, Gizem Bayıksel @Müze Gazhane T Atölye

15:30-16:30 Konuşma: Güzellik Dedikleri Moderatör: Valerie Dayan // Cansu Dengey, Seda Yılmaz @Müze Gazhane Otopark -2

17:00-18:00 Stand-up: Deniz Özturhan @Müze Gazhane Otopark -2

18:00-18:45 Konser: Bade Nosa @Müze Gazhane Açıkhava

19:00-20:00 Konser: Sinafi Trio @Müze Gazhane Açıkhava

20:30-22:00 Konser: Eda Baba @Müze Gazhane Açıkhava

5 Kasım Pazar

12:00-13:30 Atölye: Üretim Kaydı'yla Müzik Yolculuğunun Kaydını Tutmak: Esra Ece Kuleci, Konuk Konuşmacı: Simge Pınar @Müze Gazhane T Atölye

13:00-15:00 Atölye: Oryantal Atölyesi: Burcu Bilgen @Müze Gazhane Otopark -2

14:00-15:00 Konuşma: Müziğe Nasıl Ulaşıyoruz?: Trendler ve Araçlar... Moderatör: Beril Sarıaltun // Sinem Güven (Orchard) Kate Lowes (Brighter Sound) @Müze Gazhane T Atölye

15:00-16:30 Konuşma: #ilhamverenler Moderatör: Çağıl Özge Özkul, İlkin Aydın @Müze Gazhane Otopark -2

17:00-18:00 Stand-up: Özge Özel @Müze Gazhane Otopark -2

18:00-18:45 Konser: Özge Ürer @Müze Gazhane Açıkhava

19:00-20:00 Konser: Ruken Yılmaz @Müze Gazhane Açıkhava

20:30-22:00 Konser: Duygu Soylu @Müze Gazhane Açıkhava

6 Kasım Pazartesi

15:00-16:30 Konuşma: Burcu Koşar Ses Terapisi @İTÜ MİAM - İlhan Usmanbaş Konser Salonu

18:00-19:00 Pop-up konser: Nergis Fırtına @İstanbul Kitapçısı Kadıköy Şubesi

18:00-19:00 Konuşma: Kesişimde Ses: Dijitalleşme, Performans, Oyun Moderatör: Ceylân Önalp // Başar Ünder, Gökçe Uygun @Metrohan

20:00-21:00 Pop-up konser: Şenceylik @Metrohan

7 Kasım Salı

10:00-12:00 Panel: Dolby Atmos Evreni. Moderatör: İdil Yentür Konuşmacılar: Ayşe Yörükoğlu, Ufuk Önen, Hakan Kurşun @İTÜ MİAM - Altar Salonu

13:00-16:00 Atölye: Ufuk Önen Miks Kritik Kliniği @İTÜ MİAM - Altar Salonu

13:00-16:00 Atölye: Dolby Atmos Evrenine Yolculuk. Yürütücüler: Ayşe Yörükoğlu, Oğuz Öz @İTÜ MİAM - Miam Ana Stüdyo

8 Kasım Çarşamba

19:00-20:00 Konser: Dilhan Şeşen @Müze Gazhane Açıkhava

20:30-22:00 Konser: Gaye Su Akyol @Müze Gazhane Açıkhava

9 Kasım Perşembe

20:30-22:00 Konser: Benim Şehrim Benim Sesim ft Feryal Öney, Jülide Özçelik @Cemal Reşit Rey Konser Salonu

10 Kasım Cuma

18:00-18:45 Pop-up konser: Sirel Tunay @İstanbul Kitapçısı Kadıköy Şubesi

19:00-20:00 Pop-up konser: İdil Meşe @Metrohan

(PE)