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Yayın Tarihi: 20 Kasım 2024 16:16
 ~ Son Güncelleme: 20 Kasım 2024 16:16
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NEFRET SUÇUNA MARUZ KALAN TRANSLARI ANMA GÜNÜ

“Bê trans jiyan nabe”*

10. İstanbul Trans Onur Haftası gönüllüleri, İstanbul’un çeşitli yerlerine astığı pankartlarla öldürülen transları andı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“Bê trans jiyan nabe”*
Fotoğraf: 10. İstanbul Trans Onur Haftası

10. İstanbul Trans Onur Haftası gönüllüleri, 20 Kasım Nefret Suçuna Maruz Kalan Transları Anma Günü dolayısıyla İstanbul'un Mecidiyeköy ve Okmeydanı semtlerine pankart astı.

Gönüllülerin Mecidiyeköy’de astığı pankartta “Öldürülen, intihara sürüklenen translar isyanımızdır”; Okmeydanı’na astığında ise “Nefretinizle var olmadık ki, transfobik şiddetinizle bitelim. Bê trans jiyan nabe! (Trans olmadan hayat olmaz)” yazıldı.

Öldürülen translar için 'hayır lokması' dağıtmak da yasak
NEFRET SUÇUNA MARUZ KALAN TRANSLARI ANMA GÜNÜ
Öldürülen translar için 'hayır lokması' dağıtmak da yasak
20 Kasım 2024

"Yasımızla direniyoruz"

Komite, eylemleriyle ilgili şöyle dedi:

Katlettiğiniz, intihara sürüklediğiniz, nefretinizle yaşam alanını daralttığınız bütün transların anısını bir kez daha İstanbul’dan selamlıyoruz. Nefretinize inat direnişimizi büyütüyoruz. Katlettiğiniz her transın hesabını soracağız! Muktedire inat dayanışma ağlarımızı güçlendiriyor, yasımızla direniyoruz. Bê trans jiyan nabe!”

Komitenin öldürülen transların anısına Beşiktaş Meydanı’nda düzenlemek istediği lokma dağıtımı ise polisler tarafından engellendi. Trans+ aktivistlere, yurttaşlara ve lokmacılara “Genel Bilgi Toplama” (GBT) işlemi yapıldı.

20 Kasım Nefret Suçuna Maruz Kalan Transları Anma Günü

Trans Hatırlama Günü (Transgender Day of Remembrance, TDoR) olarak da anılan gün, transların uğradığı şiddet ve nefret suçlarına karşı farkındalık yaratmayı ve kaybedilen transları anmayı amaçlıyor.

1998 yılında, trans kadın Rita Hester’ın cinayeti sonrası başlayan bir hareket olarak günde, her yıl 20 Kasım'da dünya çapında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Gün, aynı zamanda transların yaşadığı ayrımcılık, şiddet ve maruz kaldıkları nefret suçları hakkında toplumu bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Bu özel gün, trans topluluğunun gücünü ve dünya çapındaki direnişini kutlaması kadar kayıplarını anmasına da vesile oluyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
20 Kasım Nefret Suçuna Maruz Kalan Transları Anma Günü transfobi 10. Trans Onur Haftası
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NEFRET SUÇUNA MARUZ KALAN TRANSLARI ANMA GÜNÜ
Öldürülen translar için 'hayır lokması' dağıtmak da yasak
20 Kasım 2024
/haber/oldurulen-translar-icin-hayir-lokmasi-dagitmak-da-yasak-301982
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