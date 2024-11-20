10. İstanbul Trans Onur Haftası gönüllüleri, 20 Kasım Nefret Suçuna Maruz Kalan Transları Anma Günü dolayısıyla İstanbul'un Mecidiyeköy ve Okmeydanı semtlerine pankart astı.

Gönüllülerin Mecidiyeköy’de astığı pankartta “Öldürülen, intihara sürüklenen translar isyanımızdır”; Okmeydanı’na astığında ise “Nefretinizle var olmadık ki, transfobik şiddetinizle bitelim. Bê trans jiyan nabe! (Trans olmadan hayat olmaz)” yazıldı.

NEFRET SUÇUNA MARUZ KALAN TRANSLARI ANMA GÜNÜ Öldürülen translar için 'hayır lokması' dağıtmak da yasak

"Yasımızla direniyoruz"

Komite, eylemleriyle ilgili şöyle dedi:

“Katlettiğiniz, intihara sürüklediğiniz, nefretinizle yaşam alanını daralttığınız bütün transların anısını bir kez daha İstanbul’dan selamlıyoruz. Nefretinize inat direnişimizi büyütüyoruz. Katlettiğiniz her transın hesabını soracağız! Muktedire inat dayanışma ağlarımızı güçlendiriyor, yasımızla direniyoruz. Bê trans jiyan nabe!”

Komitenin öldürülen transların anısına Beşiktaş Meydanı’nda düzenlemek istediği lokma dağıtımı ise polisler tarafından engellendi. Trans+ aktivistlere, yurttaşlara ve lokmacılara “Genel Bilgi Toplama” (GBT) işlemi yapıldı.