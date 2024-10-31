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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 31 Ekim 2024 12:03
 ~ Son Güncelleme: 31 Ekim 2024 17:20
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BDS Türkiye’den Zorlu PSM’deki festivale boykot çağrısı

“Değerli müzisyenler, Zorlu PSM’nin sahibi Zorlu Holding, İsrail’deki büyük hacimli ve stratejik yatırımlarıyla soykırıma ortaklık etmektedir.”

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
BDS Türkiye’den Zorlu PSM’deki festivale boykot çağrısı
Festivalde sahne alması planlanan gruplardan "Balthvs".

Filistin İçin Uluslararası Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar Hareketi (BDS) - Türkiye, İsrail saldırılarına maruz kalan Filistin halkını savunan herkesi 2-3 Kasım’da İstanbul Zorlu PSM’de düzenlenecek Mix Festival’i boykot etmeye çağırdı.

İki gün sürecek olan festivalde sahne alacak müzisyen ve gruplardan bazıları şöyle: Bedük, Temples, Σtella, Altın Gün, Starsailor, Trentemøller, Balthvs, Orhan Tanrıver, Cisetta, Jamie S.

“Gazze'nin sesini dinleyin”

BDS Türkiye’nin İsrail’e kültürel boykot kapsamında etkinlikte sahne alacak müzisyenlere yaptığı çağrı özetle şöyle:

“Değerli müzisyenler. 2-3 Kasım’da Zorlu PSM’de düzenlenecek Mix Festival’de sahne alacağınızı üzülerek öğrendik. Size bu mektubu BDS Türkiye, BDS Filistin Ulusal Komitesi (BNC) ve İsrail’e Akademik ve Kültürel Boykot için Filistin Kampanyası’nın (PACBI) Zorlu PSM’ye yönelik boykot çağrısını dikkate almanız için yazıyoruz. Zorlu PSM’nin sahibi Zorlu Holding, İsrail’deki büyük hacimli ve stratejik yatırımlarıyla soykırıma ortaklık etmektedir.

“Şu anda Filistin’de soykırım sürerken Zorlu Holding’in ortak olduğu Dorad Enerji Santrali’nden İsrail Savunma Bakanlığı’na ve soykırımcı İsrail ordusunun Gazze sınırındaki üslerine elektrik sağlanmaktadır. Aynı zamanda Zorlu Holding’in yüzde 60’ına sahip olduğu Ayesaş şirketi tarafından, F-35 uçakları dahil işgal ordusunun kullandığı pek çok askeri sisteme yazılım üretilmektedir.

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“Zorlu Holding vb. şirketler, İsrail’in Filistin’de sürdürdüğü soykırımdan, işgalci ve ırk-ayrımcı rejimden kar elde etmekte, bu suç ortaklığını da PSM benzeri kültürel mekanlar ve etkinlikler yoluyla örtmektedir.

“Tüm dünyadan vicdan sahibi insanların abluka, işgal ve soykırım altındaki Filistinliler ile dayanışma göstermek için ırkçı İsrail rejimine meydan okuduğu bir zamanda, sizi İsrail’in ve ortaklarının suçlarının üzerinin örtülmesi anlamı taşıyan bu etkinliklerde yer almamaya ve Zorlu PSM sahnesine çıkmamaya çağırıyoruz.”

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İsrail’e kültürel boykot hakkında

İsrail'e kültürel boykot, İsrail'in Filistin’e yönelik politikaları ve işgali nedeniyle başlayan bir protesto hareketi.

Boykot, genellikle sanatçılar, akademisyenler, yazarlar, müzisyenler gibi kültürel figürlerin İsrail ile ilişkili kültürel ve sanatsal etkinliklere dahil olmamalarını ve kamuoyuna da bu yönde çağrı yapmalarını içeriyor.

Bu kapsamda, 2004 yılında İsrail'e Akademik ve Kültürel Boykot İçin Filistin Kampanyası (PACBI) başlatıldı. PACBI’nin akademik ve kültürel boykot çağrısı 2005'te genişletilerek Filistinliler için Boykot, Tecrit ve Yaptırım (BDS) hareketinin bir parçasına dönüştü.

İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü askeri işgal ve apartheid politikalarına karşı bir tepki olarak örgütlenen boykotun amacı, İsrail'in işgale son vermesi ve Filistin halkının haklarını tanıması için uluslararası baskı yaratmak. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı zorlu psm İsrail'e kültürel boykot Apartheid Filistin Davası BDS Türkiye
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