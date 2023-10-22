BDS Türkiye’den eylem: "Filistin’e özgürlük İsrail’e boykot"

BDS Türkiye’nin (İsrail’e karşı boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar hareketi) çağrısıyla bir araya gelen İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını bugün protesto etti.

bdsturkiye.org’un haberine göre, Şişli’de Cevahir AVM önünde yapılan açıklamaya Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) İstanbul milletvekilleri Kezban Konukçu ve Cengiz Çiçek de destek verdi.

“Filistin’e özgürlük, İsrail’e boykot!” yazılı pankartın açıldığı eylemde, “Nehirden denize özgür Filistin”, “Diren Gazze seninleyiz”, “Her yer Filistin her yer direniş” ve “Yıkılsın Siyonist İsrail devleti” sloganları atıldı.

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75 yıldır süren saldırılar

BDS Türkiye gönüllüsü Ümit Doğru tarafından okunan açıklamada, “75 yıldır Filistinlilerin bedenleri, toprakları, kutsal sembolleri ve kendi kaderini tayin hakkı saldırıya uğruyor. Bu şartlar altında Filistin halkı, elindeki her türlü araçla işgale ve yok olmaya karşı meşru olan direnişini ortaya koymaktan geri adım atmadı” denildi.

Doğru, Filistinlilerin 7 Ekim’deki ‘Aksa Tufanı’ operasyonu ile “işgalcilere boyun eğmeyeceklerini” tüm dünyaya gösterdiklerini söyledi.

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“İsrail savaş suçlarına yenilerini ekliyor”

2 milyondan fazla insanın 16 yıldır yoğun abluka altında yaşadığı Gazze Şeridi’nin ‘soykırıma sahne olduğunu’ belirten Doğru, “Büyük çoğunluğu sivil ve çocuk olan dört binden fazla insan katledildi. İsrail işgal güçleri, insanların yaşadığı evlerin yanı sıra hastaneleri, camileri, kiliseleri, Birleşmiş Milletler okullarını, güvenli bir yer arayan insanların oluşturduğu araç konvoylarını da hedef alıyor” dedi.

Doğru, 16 yıllık abluka nedeniyle sınırlı düzeyde erişilen tıbbi malzeme, gıda, temiz su, elektrik, yakıt ve internet akışının son günlerde tamamen kesildiğini hatırlattı, İsrail’in “savaş suçlarına yenilerini eklediğini” kaydetti.

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“Dünya halklarının bekleyecek vakti yok”

ABD öncülüğündeki devletlerin İsrail’e askeri desteğini ‘kabul edilemez’ olarak nitelendiren Doğru, “Dünya halklarının bekleyecek vakti yok. Filistin’de süre giden işgal ve soykırımın derhal durdurulması gerekiyor” dedi.

Protesto eylemlerinin ve siyasi liderlerin kınamalarının yeterli olmadığını vurgulayan Doğru, “Yıllardır yaptığımız, İsrail’in topyekûn boykot ve tecrit edilmesi, yatırımların geri çekilmesi ve İsrail’e yaptırım uygulanması çağrılarının karşılık bulması bugün hiç olmadığı kadar hayati hale gelmiştir” diye konuştu.

“Filistin halkından ve meşru direnişinden yanayız”

Doğru, BDS Türkiye adına şu talepleri sıraladı:

İsrail’le tüm diplomatik ilişkiler kesilmeli, İsrail işgal rejiminin Türkiye’de bulunan tüm diplomatik temsilcileri sınır dışı edilmelidir.

İsrail’le tüm ticari ilişkiler kesilmeli, Gazze’de iki milyondan fazla Filistinli açlık ve susuzluktan ölüme sürüklenirken; İsrail rejimine tedarik gemileri durdurulmalı ve halihazırda bu işlevi gören gemiler geri çağrılmalıdır.

Başta ABD olmak üzere İsrail’e destek veren tüm ülkelerin askeri varlıkları Türkiye’den çıkarılmalıdır.

“Bizler Filistin halkından ve meşru direnişinden yanayız. Filistinlilerin bizden en büyük beklentisi de İsrail’i tümüyle yalnızlaştırmamızdır” diyen Doğru, ‘nehirden denize tüm Filistin özgürleşene’ ve milyonlarca Filistinli topraklarına dönünceye dek mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek sözlerini sonlandırdı.

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(VC)