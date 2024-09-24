BDS Türkiye, Zorlu Holding’i boykot etmeye çağırıyor

İsrail’e karşı boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar hareketi BDS Türkiye inisiyatifiyle bir araya gelen gruplar, Filistin halkına yönelik işgali ve soykırımı destekleyen İsrail devletiyle kapsamlı ilişkileri nedeniyle, Zorlu Holding’e karşı bir boykot kampanyası başlatıyor.

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Boykot, Zorlu Holding’in İsrail’le tüm askeri ve ekonomik ilişkilerini sonlandırmasına kadar devam edecek.

Neden Zorlu holding?

Boykot kampanyasını düzenleyen gruplar, Zorlu Holding’in, İsrail devletine verdiği destek nedeniyle işgali ve Filistin halkına yönelik şiddeti güçlendirdiğini savunuyor.

Şirketin, askeri üsler ve savunma sanayisi ile işbirliklerinin Filistin’deki işgal ve soykırımı doğrudan desteklediği belirtiliyor. Boykotun nedeni şöyle:

Şirketin ortağı olduğu Dorad Doğalgaz Santrali, İsrail’in askeri üslerine elektrik sağlıyor.

Savunma sanayisi şirketleri, Filistin halkına karşı kullanılan savaş araçları için çeşitli ekipmanlar ve yazılımlar sağlıyor.

Zorlu, Filistinlilerden çalınan Doğu Akdeniz doğalgazının taşınmasına yönelik projelerde yer alıyor.

Şirket, Türkiye ve İsrail arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendiren işbirliği kuruluşlarında aktif bir rol oynuyor.

Bu nedenlerle, Zorlu Holding'in Filistin’deki işgalin ve soykırımın bir ortağı olduğu vurgulanıyor.

Boykot kampanyası, 2023 yılının Kasım ayında BDS Türkiye hareketinin çağrısıyla başladı. Mayıs 2024’e kadar birçok eylem düzenlendi ve bu süreçte Zorlu Holding bazı yatırımlardan çekildiğini açıkladı. Ancak, İsrail’le ticari ve askeri işbirliklerinin devam etmesi, kampanyanın uluslararası boyuta taşınmasına yol açtı.

BDS Ulusal Komitesi (BNC) ve İsrail’e Akademik ve Kültürel Boykot Kampanyası (PACBI) devreye girerek, Zorlu’ya yönelik boykot çağrısını genişletti.

Bu çağrılar sonucunda, Fontaines DC ve Blondshell gibi uluslararası sanatçılar, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde (Zorlu PSM) verecekleri konserleri iptal ederek boykota destek verdi.

Boykot nasıl devam edecek?

Zorlu Holding İsrail’le ilişkilerini tamamen sonlandırıncaya kadar, özellikle Vestel ve Zorlu PSM gibi Zorlu'ya bağlı kuruluşların boykot edilmesi planlanıyor. Kampanya, Zorlu’nun ürün ve hizmetlerine yönelik boykotun büyütülmesi ve şirketin kamuoyuna teşhir edilmesi üzerine odaklanıyor.

Kampanyayı düzenleyenler, Filistin halkının tarihsel mücadelesine destek olmanın önemli bir adımı olarak, Zorlu Holding’e karşı yapılan boykotun genişletilmesi gerektiğini vurguluyor.

İlk Eylem ve Duyurular

Kampanya, 24 Eylül 2024 Salı günü çeşitli kurumların sosyal medyadan yaptığı eş zamanlı paylaşımlarla duyuruldu.

İlk büyük eylem ise 28 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 18.00’da Zincirlikuyu Metro çıkışında başlayacak ve Zorlu Holding önüne yapılacak yürüyüş ve basın açıklaması ile devam edecek.

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(EMK)