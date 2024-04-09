BDS Türkiye: Sınırlama yetmez, tam boykot

İsrail’e karşı boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar hareketi BDS Türkiye, Ticaret Bakanlığı’nın 54 ürün grubunun İsrail’e ihracatını kısıtlama kararına ilişkin kısa bir açıklama yaptı.

BDS Türkiye’nin sosyal medya platformu X’te, “Sınırlama yetmez, tam boykot” başlığıyla yayımladığı açıklama şöyle:

BDS Türkiye olarak, Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı işgal devletine ihracat kısıtlaması kararının gecikmiş de olsa gerekli bir adım olduğunu görüyoruz.

Filistin dostlarının mücadelesinin sonucu alınan bu karar, aynı zamanda ticaretin sürmesinin işgal devletinin elini güçlendirdiğinin ikrarı ve siyasi otorite tarafından kesilebileceğinin ispatı olmuştur.

Bu anlamıyla karar, işgal devletini boykot ve tecrit etme mücadelesinde önemli bir gelişmedir. Ancak işgal devletine yaptırımlar Gazze’de ateşkese kadar değil, Filistin halkı tarihsel haklarına kavuşuncaya kadar devam etmeli ve tüm askeri, ticari ve diplomatik ilişkiler kesilene kadar bu mücadele sürdürülmelidir.