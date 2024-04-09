ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKONOMİ
Yayın Tarihi: 9 Nisan 2024 13:50
 ~ Son Güncelleme: 9 Nisan 2024 13:55
1 dk Okuma

BDS Türkiye: Sınırlama yetmez, tam boykot

“Filistin dostlarının mücadelesinin sonucu alınan bu karar, ticaretin sürmesinin işgal devletinin elini güçlendirdiğinin ikrarı ve siyasi otorite tarafından kesilebileceğinin ispatı olmuştur.”

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
BDS Türkiye: Sınırlama yetmez, tam boykot

İsrail’e karşı boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar hareketi BDS Türkiye, Ticaret Bakanlığı’nın 54 ürün grubunun İsrail’e ihracatını kısıtlama kararına ilişkin kısa bir açıklama yaptı.

BDS Türkiye’nin sosyal medya platformu X’te, “Sınırlama yetmez, tam boykot” başlığıyla yayımladığı açıklama şöyle:

BDS Türkiye olarak, Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı işgal devletine ihracat kısıtlaması kararının gecikmiş de olsa gerekli bir adım olduğunu görüyoruz.

Filistin dostlarının mücadelesinin sonucu alınan bu karar, aynı zamanda ticaretin sürmesinin işgal devletinin elini güçlendirdiğinin ikrarı ve siyasi otorite tarafından kesilebileceğinin ispatı olmuştur.

Bu anlamıyla karar, işgal devletini boykot ve tecrit etme mücadelesinde önemli bir gelişmedir. Ancak işgal devletine yaptırımlar Gazze’de ateşkese kadar değil, Filistin halkı tarihsel haklarına kavuşuncaya kadar devam etmeli ve tüm askeri, ticari ve diplomatik ilişkiler kesilene kadar bu mücadele sürdürülmelidir.

(VC)

Filistin-İsrail Savaşı Türkiye-İsrail ilişkileri ticaret bakanlığı BDS Türkiye ticari ilişkiler
ilgili haberler
CHP lideri Özgür Özel: İsrail’le ticaret Filistin’e ihanettir
9 Nisan 2024
/haber/chp-lideri-ozgur-ozel-israille-ticaret-filistine-ihanettir-294081
İSRAİL SALDIRILARININ 186. GÜNÜ
Gazze'de can kaybı 33 bin 360'a yükseldi
9 Nisan 2024
/haber/gazze-de-can-kaybi-33-bin-360-a-yukseldi-294076
İsrail, ABD’den Türkiye’ye yaptırım uygulamasını istedi
9 Nisan 2024
/haber/israil-abdden-turkiyeye-yaptirim-uygulamasini-istedi-294066
Filistin İçin Bin Genç: Mücadelemizin sonuçlarını alıyoruz
9 Nisan 2024
/haber/filistin-icin-bin-genc-mucadelemizin-sonuclarini-aliyoruz-294059
Daher Kanaani: AA suyu bulandırıyor, İsrail’e yaptırım dışında seçenek yok
9 Nisan 2024
/haber/daher-kanaani-aa-suyu-bulandiriyor-israile-yaptirim-disinda-secenek-yok-294061
İSRAİL'E TİCARET KISITLAMASI
"Gazze’de katliam sürerken aklınız neredeydi?"
9 Nisan 2024
/haber/gazzede-katliam-surerken-akliniz-neredeydi-294055
BDS Türkiye: İşgal ve soykırım suçlusu İsrail ile tüm ilişkiler kesilsin
27 Aralık 2023
/haber/bds-turkiye-isgal-ve-soykirim-suclusu-israil-ile-tum-iliskiler-kesilsin-289873
bu haberin uzantıları
Türkiye, 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı aldı
9 Nisan 2024
/haber/turkiye-54-urun-grubunun-israil-e-ihracatini-kisitlama-karari-aldi-294048
ilgili haberler
CHP lideri Özgür Özel: İsrail’le ticaret Filistin’e ihanettir
9 Nisan 2024
/haber/chp-lideri-ozgur-ozel-israille-ticaret-filistine-ihanettir-294081
İSRAİL SALDIRILARININ 186. GÜNÜ
Gazze'de can kaybı 33 bin 360'a yükseldi
9 Nisan 2024
/haber/gazze-de-can-kaybi-33-bin-360-a-yukseldi-294076
İsrail, ABD’den Türkiye’ye yaptırım uygulamasını istedi
9 Nisan 2024
/haber/israil-abdden-turkiyeye-yaptirim-uygulamasini-istedi-294066
Filistin İçin Bin Genç: Mücadelemizin sonuçlarını alıyoruz
9 Nisan 2024
/haber/filistin-icin-bin-genc-mucadelemizin-sonuclarini-aliyoruz-294059
Daher Kanaani: AA suyu bulandırıyor, İsrail’e yaptırım dışında seçenek yok
9 Nisan 2024
/haber/daher-kanaani-aa-suyu-bulandiriyor-israile-yaptirim-disinda-secenek-yok-294061
İSRAİL'E TİCARET KISITLAMASI
"Gazze’de katliam sürerken aklınız neredeydi?"
9 Nisan 2024
/haber/gazzede-katliam-surerken-akliniz-neredeydi-294055
BDS Türkiye: İşgal ve soykırım suçlusu İsrail ile tüm ilişkiler kesilsin
27 Aralık 2023
/haber/bds-turkiye-isgal-ve-soykirim-suclusu-israil-ile-tum-iliskiler-kesilsin-289873
Sayfa Başına Git