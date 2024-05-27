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Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2024 14:30
 ~ Son Güncelleme: 27 Mayıs 2024 14:37
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BDS Türkiye: İsrail'le serbest ticaret anlaşması feshedilsin

“Türkiye hükümeti, ‘insani yardımlara izin verilmesi’ gibi eşikler tanımlamaksızın İsrail’le olan ticareti süresiz ve koşulsuz olarak kesmeli” diyen BDS Türkiye, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının tek taraflı olarak feshedilmesi çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
BDS Türkiye: İsrail'le serbest ticaret anlaşması feshedilsin

İsrail’e karşı boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar hareketi BDS Türkiye, “Serbest ticaret anlaşması Türkiye tarafından feshedilsin! Soykırımcı İsrail’e tam ve süresiz ticari ambargo ve boykot!” başlıklı yazılı bir açıklama yayımladı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in, “Erdoğan’ın görev süresi doluncaya kadar Türkiye-İsrail Serbest Ticaret Anlaşması’nın askıya alınacağı” sözlerine atıf yapan BDS Türkiye, şunları kaydetti:

“Günden güne daha zor duruma düşen İsrail ekonomisine uzun vadede olumsuz etkisi olacak böyle bir kararın gerçekten kabineden geçebileceği şüphelidir. Ağırlaşan siyasi ve askeri kriz altında ve somut çatırdama emareleri karşısında mevcut hükümetin varlığını ne kadar sürdürebileceği de şüphelidir. Bu bağlamda Smotrich’in açıklamaları blöf niteliği taşıyor olabileceği gibi, Türkiye’yi almış olduğu karardan geri döndürme amaçlı olması da kuvvetle muhtemeldir.”

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“Had bildirme niteliği taşıyor”

BDS Türkiye, 1996’da imzalanan ve ertesi yıl yürürlüğe giren Türkiye-İsrail Serbest Ticaret Anlaşması’nı ve 2000’de gümrük vergilerinin kaldırılması kararını hatırlattı, 2023’te iki ülk arasındaki ticaret hacminin 6,8 milyar dolar seviyesine ulaştığını vurguladı.

İsrail Maliye Bakanı’nın çıkışını ‘had bildirme’ olarak nitelendiren, “Türkiye iç siyasetine karışma ve Türkiye halklarına da parmak sallama” anlamına geldiğini savunan BDS Türkiye, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin İsrail’le ticari ilişkileri askıya alma kararı ülke yöneticilerinin tercihlerinin değil aylardır süren soykırımla İşgal Devleti’nin adaletsiz, hukuksuz, gayrimeşru karakterinin gizlenemez hale gelmesinin ve toplumun geniş kesimlerinde uyanan duyarlık ve farkındalığın sonucudur.

Filistin dostları için esas hayal kırıklığı oluşturan husus ise, tıpkı İsrail büyükelçisinin Türkiye’den kovulmaması, Tel Aviv tarafından geri çekilmesi gibi, Serbest Ticaret Anlaşması’nın feshinin de işgal rejimi tarafından gündeme getirilmiş olmasıdır.”

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“Anlaşması tek taraflı olarak feshetmeli”

Türkiyeli çeşitli sermaye gruplarının, Ticaret Bakanlığı kararlarını “by-pass” ederek üçüncü ülkeler üzerinden İsrail’le ticarete devam ettiği yönünde haberlerin arttığını belirten BDS Türkiye, serbest ticaret anlaşmasının tek taraflı olarak feshedilmesi çağrısı yaptı:

Türkiye hükümeti, ‘insani yardımlara izin verilmesi’ gibi eşikler tanımlamaksızın İsrail’le olan ticareti süresiz ve koşulsuz olarak kesmeli, üçüncü ülkeler üzerinden ticarete devam edilmesini engelleyecek mekanizmalar geliştirmeli, yatırımların geri çekilmesini sağlamalı ve Türkiye-İsrail dostluk ve işbirliğinin zirve yıllarından kalma Serbest Ticaret Anlaşması’nı tek taraflı olarak feshetmelidir.”

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(VC)

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