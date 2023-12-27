BDS Türkiye: İşgal ve soykırım suçlusu İsrail ile tüm ilişkiler kesilsin

İsrail’e karşı boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar hareketi BDS Türkiye, 14. kuruluş yıldönümünde “Filistin’de işgale ve soykırıma son” sloganıyla eylem yaptı.

İstanbul, Beyoğlu’nda yapılan eyleme çok sayıda siyasi parti, demokratik kitle örgütü, emek-meslek örgütü ve gençlik örgütü de destek verdi.

BDS Türkiye; İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 27 Aralık 2008’de “Dökme Kurşun Operasyonu” adıyla başlattığı saldırılardan bir yıl sonra, 27 Aralık 2009’da “Filistin için İsrail’e Boykot Girişimi” adıyla kuruluşunu ilan etmişti

Eylem öncesi İstiklal Caddesi ve Tünel Meydanı’nı abluka altına alan polis, müzakerelerin ardından kitleyi Şişhane Meydanı’na yönlendirdi.

“İşgal ve soykırım suçlusu İsrail'le tüm ilişkiler kesilsin!” yazılı pankart ve Filistin bayraklarıyla Tünel Meydanı’ndan Şişhane’ye yürüyen kitle, sık sık “Filistin’e özgürlük, İsrail’e boykot”, “Nehirden denize özgür Filistin” sloganları attı.

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Şişhane Meydanı’nda BDS Türkiye gönüllüsü Ümit Doğru tarafından okunan açıklamada, 7 Ekim’den bu yana İsrail’in Gazze’de 20 binden fazla Filistinliyi öldürdüğü, 2 milyon Filistinliyi ise yerinden ettiği hatırlatıldı.

Doğru, “Soykırımın hukuksal tanımına giren tüm bu suçlar işlenirken işgal devletinin yöneticileri hiçbir suçun gizlenmesine dahi ihtiyaç duymuyor, aksine, bu fiillerin tasarlanarak işlendiğini itiraf ederek bununla gurur duyuyor ve daha fazlasına davet ediyor” dedi.

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“İsrail’in bölgedeki en büyük müttefiki Türkiye”

“Türkiye bugün de İsrail devletinin en önemli bölgesel müttefiki olmaya devam ediyor” diyen Doğru, AKP iktidarının ikili ilişkileri 'en ileri düzeyde sürdürmekte ısrar ettiğini' söyledi.

Türkiye ve İsrail arasındaki ticaret hacminin son 20 yılda yüzde 532 arttığını belirten Doğru, şunları kaydetti:

“Bu ticaretin içinde Türkiye’den İsrail’e en büyük ihracat kalemini ise silah ve savunma sanayiinin temel hammaddeleri oluşturuyor. Ülkeler arası gemi trafiği, Türkiye ile İsrail arasında savaşı sürdürmek için gerekli tüm ürün ve maddeleri taşıyan gemilerin 7 Ekim’den sonra da seferlerine hız kesmeksizin devam ettiğini ortaya koyuyor.”

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“Tek çare etkili bir boykot”

“2009 yılında kurulduğumuzda verdiğimiz sözü yineliyoruz” diyen Doğru, sözlerinin devamında İsrail’e karşı boykot ve tecrit çağrısı yaptı:

“İsrail’e sahici bir boykot ve tecrit Türkiye’nin her yerine ve her alanına yayılmalı! Bu topraklarda Siyonizm’i hangi varlık biçimiyle olursa olsun barındırmayacağız! İşgal bitinceye ve Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkı tanınıncaya ve İsrail vatandaşı Filistinlilere eşit haklar sağlanıncaya kadar Filistin halkının direndiği gibi direneceğiz! İsrail ve Türkiye ilişkilerinin tamamen kesilmesi için mücadele edeceğiz!”

BDS Türkiye’den eylem: "Filistin’e özgürlük İsrail’e boykot"

(VC)