BDS Türkiye'den "İsrail'e tam ve süresiz boykot" çağrısı

İsrail’e karşı boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar hareketi BDS Türkiye, Ticaret Bakanlığı'nın "İsrail'le ticaretin durdurulması" kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kararı, “geç kalınmış, ancak soykırımı sürdüren işgalci İsrail devletini zayıflatıcı bir karar” olarak değerlendiren BDS Türkiye, kararın alınmasını sağlayan kamuoyu basıncını oluşturan tüm toplumsal güçleri selamladı.

BDS Türkiye, kararda yer alan “İsrail hükümeti, Gazze’ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar” ibaresinin ise Filistin halkının beklentilerini karşılamadığını belirterek, “İsrail rejimine karşı uygulanacak her türlü boykot ve yaptırım, Filistin halkı tarihsel haklarına kavuşuncaya kadar sürdürülmelidir” dedi.

Tam ve süresiz boykot

İsrail’i her alanda boykot ve tecrit etme, yalnızlaştırma ve yaptırıma uğratma çağrılarını sürdüreceğini vurgulayan BDS Türkiye, “İsrail’e gerçek bir tecridin, tam ve süresiz bir askeri, ticari ve diplomatik ambargoyla mümkün olduğunu bu vesileyle bir kez daha tekrar ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BDS Türkiye, ayrıca, İsrail’le ilişkilerini sürdüren Türkiyeli sermaye gruplarının tüm marka ve işletmelerin boykot edilmesi, İsrail belediyeleriyle Türkiye’nin çeşitli belediyeleri arasındaki kardeş kent protokollerinin iptal edilmesi, İsrail üniversiteleriyle çeşitli Türkiye üniversiteleri arasındaki Erasmus anlaşmalarının feshedilmesi çağrısı yaptı.

Açıklama, “Varlık mücadelesi veren Filistin halkı, bu anlamda bir topyekûn boykota çok ihtiyaç duymaktadır” denilerek sonlandırıldı.

(VC)