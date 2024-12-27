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HABER
Yayın Tarihi: 27 Aralık 2024 15:45
 ~ Son Güncelleme: 27 Aralık 2024 16:00
2 dk Okuma

İSRAİL’E KARŞI BOYKOT, TECRİT VE YAPTIRIM HAREKETİ

BDS Türkiye 15 yaşında

İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik ‘Dökme Kurşun’ saldırısının birinci yıldönümünde, 27 Aralık 2009 tarihinde kurulan BDS Türkiye, mücadelede 15 yılı geride bıraktı.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
BDS Türkiye 15 yaşında
Fotoğraf: Meltem Ulusoy/bdsturkiye.org

İsrail’e karşı boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar hareketi BDS Türkiye, 15. kuruluş yıldönümü vesilesiyle bir yazılı açıklama yayımladı.

Uluslararası BDS hareketinin ilkelerinden beslenerek ve Türkiye’de çok sayıda demokratik kitle örgütünün destek beyanıyla, “Filistin İçin İsrail’e Boykot Girişimi” adıyla yola çıkan hareket, 2014 yılından itibaren, Filistin Ulusal Boykot Komitesi (BNC) ile koordinasyon içinde, BDS Türkiye adıyla yoluna devam etti.

BDS Türkiye, 2009’dan bu yana Türkiye’nin İsrail’le tüm ilişkilerini kesmesi; diplomatik, ticari, askeri, akademik ve kültürel alanlarda İsrail’in yalnızlaştırılması için pek çok kampanya yürüttüklerini belirterek şunları kaydetti:

“Kuruluşundan itibaren Türkiye-İsrail ilişkilerinde mücadele hedeflerini belirleme noktasında ve bu mücadele hattının Türkiye’de görünür ve geniş kesimlerin sahiplendiği bir talep haline gelmesinde temel bir başarıya ulaşan hareketimiz, 7 Ekim 2023 sonrasında Gazze’de başlayan soykırım sürecinde, başta 6 Türkiye belediyesi ile işgal rejimi belediyeleri arasındaki “kardeş kent” protokollerin iptali olmak üzere somut kazanımlar elde etti.

Aynı zamanda Filistin yanlısı farklı çevre ve hareketlerin İsrail’in beslenme kanallarının kesilmesi zemininde bir araya getirilmesinde önemli roller üstlendi ve bu mücadele hattının sağladığı, siyasi otoriteyi İsrail’le ticareti askıya alma kararını almaya zorlayan kamuoyu baskısının oluşmasında temel bir unsur oluşturdu.”

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Gazze’ye yönelik saldırıların devam ettiğini vurgulayan BDS Türkiye, İsrail’e yönelik boykot, tecrit ve yaptırım mücadelesinin “hiç olmadığı kadar önemli” hale geldiğini belirtti.

Açıklama, “Nehirden denize Filistin özgür olana dek hep birlikte bu mücadeleyi yükseltelim” çağrısıyla sonlandırıldı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
BDS Türkiye İsrail boykot Filistin
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