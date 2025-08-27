ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 27 Ağustos 2025 16:16
 ~ Son Güncelleme: 27 Ağustos 2025 16:20
1 dk Okuma

BDP’li siyasetçi Ayla Akat: Çözüm için sözü olmayanlar kadınları hedef alıyor

Ayla Akat, "yıllardır her türlü zulme karşı direnen, bedel ödeyerek emek veren kadınları utanmadan, sıkılmadan hedef gösteriyor" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

BDP’li siyasetçi Ayla Akat: Çözüm için sözü olmayanlar kadınları hedef alıyor
Fotoğraf: xwebun1.org

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) eski milletvekili avukat Ayla Akat Cumhuriyet gazetesinde yer alan “PKK’nin kadın örgütlenmesinden yeni hamle: Anayasa değişimi için yeni çalışma” başlıklı habere tepki gösterdi.

Akat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şöyle dedi:

“Çok yazık..!
Demokratik çözüm için söyleyecek tek sözü olmayanlar; yıllardır her türlü zulme karşı direnen, bedel ödeyerek emek veren kadınları utanmadan, sıkılmadan hedef gösteriyor.”

Cumhuriyet’in haberinde, PKK’nin sivil kadın yapılanması olarak nitelendirilen TJA’nın, Meclis’te “Kadın ve Anayasa Komisyonu” kurarak yeni anayasa tartışmalarına dahil olmayı hedeflediği belirtilmişti. Haberde ayrıca, iktidar kanadının söz konusu komisyonun anayasa hazırlama yetkisi bulunmadığını vurguladığı aktarılmıştı.

Haber Yeri
İstanbul
tja Kadın hareketi Ayla Akat Ata
