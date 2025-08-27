BDP’li siyasetçi Ayla Akat: Çözüm için sözü olmayanlar kadınları hedef alıyor

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) eski milletvekili avukat Ayla Akat Cumhuriyet gazetesinde yer alan “PKK’nin kadın örgütlenmesinden yeni hamle: Anayasa değişimi için yeni çalışma” başlıklı habere tepki gösterdi.

Demokratik çözüm için söyleyecek tek sözü olmayanlar; yıllardır her türlü zulme karşı direnen,bedel ödeyerek emek veren kadınları utanmadan,sıkılmadan hedef gösteriyor.



PKK’nin kadın örgütlenmesinden yeni hamle https://t.co/qeUfNq7JLt @cumhuriyetcomtr aracılığıyla — Ayla AKAT (@Ayla_Akat) August 27, 2025

Akat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şöyle dedi:

“Çok yazık..!

Demokratik çözüm için söyleyecek tek sözü olmayanlar; yıllardır her türlü zulme karşı direnen, bedel ödeyerek emek veren kadınları utanmadan, sıkılmadan hedef gösteriyor.”

Cumhuriyet’in haberinde, PKK’nin sivil kadın yapılanması olarak nitelendirilen TJA’nın, Meclis’te “Kadın ve Anayasa Komisyonu” kurarak yeni anayasa tartışmalarına dahil olmayı hedeflediği belirtilmişti. Haberde ayrıca, iktidar kanadının söz konusu komisyonun anayasa hazırlama yetkisi bulunmadığını vurguladığı aktarılmıştı.