BDDK yöneticisi bankacılardan düğünde takı topladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın, kendi düğünü için kurumun denetimi altında olan banka ve özel finans kuruluşlarının yöneticilerine davetiye gönderdi. Genel müdürler, yöneticiler ve özel finans kuruluşlarının sahipleri düğünde takı sırasına girdi.

BirGün’den Timur Soykan’ın haberine göre düğün 19 Eylül’de İstanbul Şişli’deki Radisson Blu Hotel’nin boğaz manzaralı Bosphorus Balo Salonu’nda yapıldı.

Türkiye’deki tüm bankalar, factoring şirketleri, ödeme kuruşları, varlık yönetim şirketleri düğüne çelenk gönderdi. Düğüne siyasi akını oldu.

Salonda skandal takı töreni devam ederken holde çelenkler yarışıyordu. Bankalar, varlık yönetim şirketleri, diğer finans kuruluşları çelenklerle de kendilerini BDDK Başkan Yardımcısına göstermeye çalışıyordu. pic.twitter.com/fl2fghRq2q — Timur Soykan (@timursoykan) September 25, 2024

Nikah şahitliğini TBMM Başkanvekili, MHP’li İstanbul Milletvekili Celal Adan, BDDK Başkanı Şavap Kavcıoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, MHP Genel Sekreter Yardımcısı İzmir Milletvekili Zafer Osman Ağaoğlu, MHP MKYK Üyesi Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Çakar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy yaptı.

MHP Genel Başkanı Celal Adan, evlilik cüzdanını verirken Devlet Bahçeli’nin selamını iletti. Düğüne eski İçişleri Bakanı, AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da katıldı.

Nikahın kıyılmasının ardından takı merasimi başladı. Damadın kamu adına denetlemekle sorumlu olduğu finans şirketlerinin yöneticileri takı sırasına girdi. Merasim saatler sürdü. Soykan, genel müdürlerinin 150 bin TL ile 350 bin TL arasında takı bütçesi belirlediğini aktardı.

BDDK ve ilgili yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Genelgeye aykırı

Kamu görevlilerinin hediye almasını yasaklayan kanun ve genelge var. Ancak Aydın’ın özellikle BDDK’nın denetimi altındaki banka yöneticilerinden takı alması bu yasa ve genelgeye aykırı.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 29. Maddesine göre “devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasak.”

Bununla birlikte 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulunun Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a dayanılarak çıkarılan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesi ile “kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamına” alınmış durumda.

Genelgeye göre “kamu görevlilerinin hediye almaması, kamu görevlisine hediye verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilke olarak” belirlenmiş.

(HA)