BDDK düğünü Meclis gündeminde: Takılar kimin bütçesinden finanse edildi?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın düğününe denetlemekle sorumlu olduğu banka genel müdürlerini davet ederek onlardan yüklü miktarda düğün hediyesi kabul etmesine ilişkin tartışmalar gündemdeki yerini koruyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, düğünde takılan para ve ziynet eşyalarını Meclis’e taşıdı.

Çelenk, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması talebiyle verdiği önergede "Gerek kamu kurumlarının gerekse diğer finans kuruluşlarının taşıdığı kamusal sorumluluk çerçevesinde son derece sorunlu olan bu durumla ilişkili bir inceleme başlatılmış mıdır” diye sordu.

Çelenk, verdiği önergede, “BDDK'nın denetimindeki bankaların genel müdürleri ve diğer finans kuruluşlarının yöneticilerinin yüksek miktarda takı takması, kurumun denetlediği kuruluşlarla arasındaki tarafsızlık ilişkisini zedelediğini” belirtti ve şöyle dedi: "BDDK'nın denetlemekle yükümlü olduğu kurumlarla arasındaki tarafsızlık temelinde yürütülmesi gereken ilişkilere gölge düşürmüş ve bu finans kurumlarıyla bir tür çıkar ilişkisinin kurulduğu yönünde haklı şüphelere yol açmıştır.”

Çelenk, Şimşek’e şu soruları yöneltti:

>>BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın düğün törenine katılan bankalar ve diğer finans kuruluşlarının yöneticilerinin yüksek miktarlarda takı taktıkları iddiaları doğru mudur? Gerek kamu kurumlarının gerekse diğer finans kuruluşlarının taşıdığı kamusal sorumluluk çerçevesinde son derece sorunlu olan bu durumla ilişkili bir inceleme başlatılmış mıdır? >>Düğüne katılan yöneticilerin hangi bankaların ya da finans kuruluşlarının yöneticileri olduğu tespit edilmiş midir? Bu yöneticilerin kurumlarını denetleyen kurulun üst düzey yöneticisinin düğününe katılması ve takı takmalarının oluşturduğu “çıkar ilişkisi” Bakanlığınızca değerlendirilecek midir? >>Takı merasimi sırasında bazı bankaların yöneticilerinin yüksek takı miktarları sunduğu iddiaları, BDDK'nın bankalarla ilgili verilerinin güvenilirliğini de sorgulatmaktadır. Bu çerçevede, BDDK’nın ilişkili olduğu Bakanlığınızdan herhangi bir yetkili de söz konusu düğüne katılmış mıdır? >>Düğüne katılan kamu bankaları yöneticileri tarafından BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın düğününde takılan para ve ziynet eşyaları kişisel bütçelerden mi, temsil ettikleri kurumların bütçelerinden mi finanse edilmiştir? >>Bakanlığınız, 'tasarruf tedbirleri' açıklamış ve kurumların bu tedbirlere uyması gerektiğini vurgulamıştı. Bu bağlamda, söz konusu düğün ve harcamaları eğer banka ya da finans kuruluşlarının bütçesinden karşılanmışsa bu harcamalar bu tasarruf tedbirlerine uygun mudur? Bu durum, kamu kaynaklarının kullanımı açısından nasıl değerlendirilmektedir?

Şimşek: Gereği neyse yapılacak

Öte yandan YetkinReport’un Bakanlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Şimşek basına yansıyan BDDK Başkan Yardımcısı düğününde yaşananlardan ABD’de üst düzey yatırımcılarla yaptığı toplantılardan Türkiye’ye dönüşünde ayrıntılı bilgi sahibi oldu.

Durumdan rahatsızlığını gizlemeyen Şimşek, kaynaklara göre hemen Aydın ve düğün daveti üzerine inceleme başlatılması talimatı vererek “Gereği neyse yapılacak” dedi.

Şimşek’in talimatı üzerine, yasaya göre Kamu Etik Kurulu’nun devreye girmesi bekleniyor. Kamu Etik Kurulu’nun başında. Önceki Danıştay Başkanı Zerrin Güngör bulunuyor.

Düğünde kimler takı taktı?

BDDK’nın Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın, düğün törenine denetlemekle görevli olduğu bankaların genel müdürlerine de davet etti. Genel müdürlerin her biri 150 ila 350 bin lira değerinde “takı taktığı” basına yansıdı.

Banka genel müdürlerinin Aydın ve eşine takıları kendi ceplerinden mi, yoksa banka bütçelerinden mi taktığı ayrı bir tartışma konusu oldu. Ziraat bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar’ın da düğünde bulunması, takı takma merasimine ayrı bir kamu yöneticisi boyutu kattı. BDDK Başkanı ve önceki Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun nikah tanığı olarak da davetli olduğu törende takı takıp takmadığı konusunda bilgi yok.

Rüşvet istemedi, hediye aldı

BDDK yöneticisinin denetlemekle görevli olduğu şirketlerden pahalı düğün hediyesi kabulünün birkaç yasa maddesine aykırı olduğu öne sürülüyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 29. Maddesine göre “devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır.”

5176 sayılı yasaya göre yürürlükte olan Kamu Görevlileri Etik Yönetmeliğinin 15’inci maddesiyse “kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamına” alıyor. Bu çerçevede denetlemekle görevli olduğu kurumsal temsil sahibi kişilerden takı kabul etmek, hediye almak sayılıyor.

Daha iyi Yargı Derneği Genel Başkanı Mehmet Gün, Türk Ceza kanunun 250’inci maddesinin görevi kötüye kullanmak olarak da bilinen “irtikap” suçunu, hapis cezası gerektiren “rüşvetin ikizi” olarak tanımladığına dikkat çekerek Aydın’ın durumunun bu kapsamda da değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor.

(RT)