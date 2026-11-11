BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, görevden ayrılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan affını istediğini duyurdu.

Kavcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararını, BDDK ve kendisi hakkında son günlerde gündeme gelen iddialara bağladı.

Kurumun “daha fazla yıpranmaması” amacıyla görevden affını istediğini belirten Kavcıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim.

Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum.”

BDDK Başkan Yardımcısı Muhammed Erişen, 3. Daire Başkanı Bilal Soysal ve 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş, fon soruşturmasında tutuklu olan isimler.

Fon soruşturmasındaki iddialarla gündemdeydi

Kavcıoğlu açıklamasında hangi iddiaları kastettiğini belirtmedi. Ancak son günlerde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü “fon soruşturması” kapsamında BDDK ve Kavcıoğlu hakkında çeşitli iddialar gündeme gelmişti.

AKP'li eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kavcıoğlu'nun fon krizinden kısa süre önce Tera Yatırım yöneticisi Emre Tezmen'den Pusula Holding ve Katılımevim'i kurtarmak için 20 milyar lira sağlamasını istediğini, karşılığında Takasbank'tan 35 milyar liralık kredi sağlanacağını söylediğini öne sürdü. Sayan ayrıca söz konusu paranın bazı üst düzey bürokrat ve siyasetçilerin hisselerini korumak için kullanıldığı ve Kavcıoğlu'nun bir yakınının Pusula Holding ile Katılımevim'de hissesi bulunduğu yönündeki iddiaları dile getirdi.

BDDK ise 30 Ekim'de yaptığı açıklamada kurum ve Kavcıoğlu hakkındaki iddiaların “bütünüyle asılsız” olduğunu ve “hiçbir hukuki ve fiili dayanağa sahip olmadığını” bildirdi.

Kavcıoğlu bugün de Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuştu ve iddiaları reddetti. Tezmen’den 20 milyar lira istediği ve karşılığında 35 milyar liralık Takasbank kredisi vaat ettiği iddiasını reddeden Kavcıoğlu, “BDDK’nın fonla uzaktan yakından ilgisi yok” dedi.

Pusula bağlantılı İktisat Katılım Bankası konusunda ise BDDK’nın faaliyet izni vermediğini, Pusula hakkında devlet kurumlarından kendilerine olumsuz bir bildirim gelmediğini savundu. Saymaz'ın "Fon soruşturmasında şüpheli misiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"BDDK Türkiye’nin en güzide kurumlarından bir tanesidir. Fon işiyle uzaktan yakından ilgisi yok. Bütün bankaların portföy şirketi var. İktisat Katılım’da portföy şirketi var diye bizi suçlamak ahlaki değil. Banka iznini eleştirebilirsiniz ama fonla bağlantı kurmak başka bir şey."

Kendisinin de ailesinin de fonda parası olmadığını belirten Kavcıoğlu, BDDK yöneticilerinin tutuklanması hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bize gelen bir bilgi yok. Bize de sorarlar, bizimle ilgili de başkalarıyla ilgili de. Benim, ailemin, ilişkili olduğum hiç kimsenin fonda ve borsada parası yok. Şimdi değil, 20-30 senedir yok."

Ancak Kavcıoğlu başkanlığındaki BDDK'nın fon soruşturmasında birçok şüpheli işlemle bulunuyor.

BDDK, Ekim 2023'te bugün tek ortağı Ali Emre Ballı olan Fair Finansman'a faaliyet izni verildi. 230 milyon TL sermayeli şirket, dokuz ayda 1,84 milyar TL'lik VDMK'ya kaynak oldu. Havuzda sadece dört kredi vardı.

Mayıs 2024'te kurulan Adil Katılım Bankası'na Eylül 2025'te faaliyet izni verdi. Genel müdürü, BDDK'dan ayrıldığı ay Adil Grup'un yönetimine geçen eski BDDK başkan yardımcısı Murat Yönaç'tı.

Kavcıoğlu Temmuz 2026'da Bayburt'ta Online Teknoloji'nin çağrı merkezini ziyaret etti. Adil Grup'un bu şirketten 253 milyon TL alacağı vardı.

Ekim 2026'da BDDK'nın denetlediği Adil Varlık, 615,9 milyon TL'lik bonosunu ödeyemedi. Bono bir para piyasası fonunun portföyündeydi.

Ağustos 2026'ta BDDK'nın denetlediği Destek Faktoring'in payları, iki para piyasası fonunda 69 milyar TL'lik repoya teminat gösterildi. Bu teminatın değeri bugün yüzde 97 erimiş durumda.

Şahap Kavcıoğlu hakkında 23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü'nde denetim alanında eğitim aldı, İngiltere'deki Hastings College'da işletmecilik eğitimi gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Bankacılık kariyerine Esbank'ta başladı. Burada müfettiş yardımcılığı, müfettişlik, şube müdürlüğü ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Daha sonra Halkbank'ta İstanbul Bölge Koordinatörü olarak çalıştı. 1 Kasım 2015 seçimlerinde AKP'den Bayburt milletvekili seçildi. TBMM'nin 26. döneminde görev yaptı. Mart 2021'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına atandı. Bu görevi Haziran 2023'e kadar sürdürdü. Göreve geldiğinde politika faizi yüzde 19’du. Faiz Eylül 2021’de indirilmeye başlandı, Aralık 2021’de yüzde 14’e, Kasım 2022’de yüzde 9’a, Şubat 2023’te ise yüzde 8,5’e düşürüldü. Görevini bıraktığında politika faizi yüzde 8,5’ti. Bu süreçte resmi enflasyon belirgin biçimde yükseldi. Kavcıoğlu’nun göreve geldiği Mart 2021’de yıllık TÜFE yüzde 16,19 düzeyindeydi. Enflasyon Ekim 2022’de yüzde 85,51 ile dönemin zirvesine çıktı. Mayıs 2023’te yüzde 39,59’a gerilemiş olsa da TCMB’nin yüzde 5’lik orta vadeli hedefinin çok üzerinde kaldı. TL de önemli ölçüde değer kaybetti. Kavcıoğlu’nun atanmasından hemen önce dolar yaklaşık 7,22 liraydı, atama kararının ardından ilk işlemlerde 8,48 liraya kadar çıktı. Görevinin son günlerinde, 8 Haziran 2023’te dolar 23,3 lira civarındaydı. Şahap Kavcıoğlu karnesi: Kuru 7,28'den 23,50'ye taşıdı Başkanlığını Hafize Gaye Erkan'a devretmesinin ardından 9 Haziran 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla BDDK Başkanlığına atandı. Bugünkü görevden af talebine kadar yaklaşık üç buçuk yıl kurumun başında kaldı.

(HA)