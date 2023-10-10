BBC'nin haber dili tepki çekti: Gazze'de 'öldü', İsrail'de 'öldürüldü'

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş gruplarının 7 Ekim'de İsrail’e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından çıkan çatışmalar devam ederken, İngiltere merkezli "BBC News (World)"ün sosyal medya hesabından yayımlanan haberdeki dil tepki çekti.

BBC'nin dünya haberlerinin paylaşıldığı X hesabında Gazze'de öldürülenler için "died" (öldü), İsrail'de öldürülenler içinse "killed" (öldürüldü) kelimelerini kullanıldı.

BBC'nin haberinde, "Gazze'deki sağlık bakanlığına göre, İsrail'in misilleme olarak başlattığı hava saldırılarının ardından Gazze'de 500'den fazla kişi öldü. Hamas'ın Cumartesi günü başlattığı saldırılardan bu yana İsrail'de 700'den fazla kişi öldürüldü" denildi.

"Çifte standarda bakar mısınız?"

Kullandığı taraflı dil sonrası, X kullanıcıları BBC'ye "ikiyüzlü" diye tepki gösterdi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir yaptığı paylaşımda, "Özerk, bağımsız, objektif BBC'nin çifte standardına bakar mısınız? Haberde Gazze'de hayatını kaybedenler 'ölenler' olarak anılıyor, İsrail'de hayatını kaybedenler ise 'öldürülenler'miş! Bu ikiyüzlülükle yatacak yeriniz yok" dedi.

Kevork Almassian ise "Bu kötü Filistinliler Gazze'de nasıl öldüler? Dur tahmin edeyim; iklim değişikliği" diye ironik bir paylaşım yaptı.

"Aksa Tufanı, Filistinlilere Direniş'in kaybedilmiş bir dava olmadığını gösterecek"

"BBC, apartheid'ın sözcüsü"

Nisrin Alqatarneh: "Yani İsrailliler öldürüldü ama Filistinliler öldü mü? Filistinlilerin kendiliğinden öldüğünü ima etmek için kullanılan dilde ayrımcılık mı var? İsrail hava saldırılarıyla öldürülmediler mi? BBC, siz İsrail işgalinin ve apartheid'ın sözcüsüsünüz."

Mohamed Ben Jemaa: "Profesyonel gazetecilik için bir utanç kaynağısınız."

Sebih: "İkiyüzlülüğünüzü ve çifte standardınızı gizlememeniz çok komik. Bir twit, iki kelime. Filistinlileri İsraillilerle eşit görmediğiniz o kadar açık ki. Yazıklar olsun size."

X önce 'algı' uyarısı yaptı, sonra kaldırdı

Sosyal medya platformu X'in Topluluk Kuralları ise BBC'nin gönderisinin altına "algı yaratma" uyarısı bıraktı. Uyarıda, "Filistinliler 'ölürken' İsrailliler 'öldürülüyor'. Amaç, bazı ölümlerin doğal veya açıklanamaz olduğu, diğerlerinin ise somut şiddet eylemlerinin sonucu olduğu algısını yaratmaktır" ifadeleri yer aldı.

Söz konusu uyarı bir müddet sonra kaldırıldı.

(NT)