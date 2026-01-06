ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 06.01.2026 11:10 6 Ocak 2026 11:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.01.2026 11:19 6 Ocak 2026 11:19
Okuma Okuma:  2 dakika

BBC, gazetecilerin ABD'nin Maduro'yu "kaçırdığını" söylemesini yasakladı

BBC, editör ve muhabirlerine ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik eylemlerini tanımlarken “kaçırma” ifadesini kullanmamaları yönünde talimat verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
BBC, gazetecilerin ABD'nin Maduro'yu "kaçırdığını" söylemesini yasakladı
Fotoğraf: AA

Birleşik Krallık’ın kamu yayıncısı BBC, editör ve muhabirlerine Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ilgili ABD eylemlerini tanımlarken "kaçırma" kelimesini kullanmalarını yasaklandı.

The Guardian ve The National yazarı Owen Jones, BBC yöneticilerinin çalışanlara gönderdiği e-postanın ekran görüntüsünün bir bölümünü paylaştı.

E-postada BBC’nin editöre ve muhabirlerinin ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu “kaçırdığını” söylemelerini fiilen yasaklandığı görülüyor.

Jones’in paylaştığı e-postada şunlar yazılı:

"Haberlerde netlik ve tutarlılık sağlamak için, Venezuela'daki son olayları anlatırken lütfen aşağıdaki yönergeleri izleyin:

‘Captured’ (Yakalandı) - Bunu ABD’nin operasyon tanımına atfederek kullanın. Örnek: ABD, operasyon sırasında Maduro’nun yakalandığını söyledi.

‘Seized’ (Ele geçirildi) - Uygun olduğu durumlarda kendi haberlerimizde kullanılması kabul edilebilir.

‘Kidnapped’ (Kaçırıldı) - ifadesini kullanmaktan kaçının.

İlgili haberler üzerinde çalışırken bunu göz önünde bulundurduğunuz için teşekkür ederiz.”

BBC’nin çalışanlarına yaptığı uyarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduyo’ya karşı yürüttüğü askeri operasyonu tanımlamak için "kaçırma" kelimesinin kullanılabileceğini açıkça belirtmesine rağmen yaşandı.

Venezuela'nın geçici başkanı Delcy Rodriguez'in Maduro'nun "kaçırıldığını" söylemesiyle ilgili sorulan soruya Trump, "Sorun değil. Kötü bir terim değil" yanıtını vermişti.

Birleşik Krallık, ABD yönetiminin Maduro'yu yargısız infazla yakalamasının uluslararası hukuka aykırı olup olmadığını açıklamaktan kaçınıyor. Başbakan Keir Starmer, ilk açıklamasında ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarının uluslararası hukuku ihlal edip etmediği konusunda yorum yapmaktan kaçındı. ABD’ye ve Trump’a bir eleştiri yöneltmedi.

Starmer "Trump'ın egemen bir ülke olan Venezuela'ya yönelik saldırısını kınayacak mısınız?" sorusuna da “Bu konuda bir değerlendirme yapmadan önce tüm ayrıntıları ve tam resmi görmemiz gerekiyor.” yanıtını verdi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
sansür BBC
ilgili haberler
Trump, Venezuela’da 30 gün içinde seçim yapılmayacağını açıkladı
Bugün 13:57
/haber/trump-venezuelada-30-gun-icinde-secim-yapilmayacagini-acikladi-315297
Maduro mahkemede: Savaş esiriyim
5 Ocak 2026
/haber/maduro-mahkemede-savas-esiriyim-315272
Egemenlik Yanılsaması: Noriega’dan Maduro’ya
5 Ocak 2026
/yazi/egemenlik-yanilsamasi-noriegadan-maduroya-315218
Nicolás Maduro kimdir?
3 Ocak 2026
/haber/nicolas-maduro-kimdir-315205
Trump, Maduro ailesini kaçırdıklarını duyurdu
3 Ocak 2026
/haber/trump-maduro-ailesini-kacirdiklarini-duyurdu-315199
Trump'tan BBC'ye 10 milyar dolarlık tazminat davası
16 Aralık 2025
/haber/trump-tan-bbc-ye-10-milyar-dolarlik-tazminat-davasi-314554
Gerekçe Trump belgeseli: BBC genel müdürü ve haber direktörü istifa etti
10 Kasım 2025
/haber/gerekce-trump-belgeseli-bbc-genel-muduru-ve-haber-direktoru-istifa-etti-313410
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Trump, Venezuela’da 30 gün içinde seçim yapılmayacağını açıkladı
Bugün 13:57
/haber/trump-venezuelada-30-gun-icinde-secim-yapilmayacagini-acikladi-315297
Maduro mahkemede: Savaş esiriyim
5 Ocak 2026
/haber/maduro-mahkemede-savas-esiriyim-315272
Egemenlik Yanılsaması: Noriega’dan Maduro’ya
5 Ocak 2026
/yazi/egemenlik-yanilsamasi-noriegadan-maduroya-315218
Nicolás Maduro kimdir?
3 Ocak 2026
/haber/nicolas-maduro-kimdir-315205
Trump, Maduro ailesini kaçırdıklarını duyurdu
3 Ocak 2026
/haber/trump-maduro-ailesini-kacirdiklarini-duyurdu-315199
Trump'tan BBC'ye 10 milyar dolarlık tazminat davası
16 Aralık 2025
/haber/trump-tan-bbc-ye-10-milyar-dolarlik-tazminat-davasi-314554
Gerekçe Trump belgeseli: BBC genel müdürü ve haber direktörü istifa etti
10 Kasım 2025
/haber/gerekce-trump-belgeseli-bbc-genel-muduru-ve-haber-direktoru-istifa-etti-313410
Sayfa Başına Git