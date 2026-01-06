BBC, gazetecilerin ABD'nin Maduro'yu "kaçırdığını" söylemesini yasakladı

Birleşik Krallık’ın kamu yayıncısı BBC, editör ve muhabirlerine Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ilgili ABD eylemlerini tanımlarken "kaçırma" kelimesini kullanmalarını yasaklandı.

The Guardian ve The National yazarı Owen Jones, BBC yöneticilerinin çalışanlara gönderdiği e-postanın ekran görüntüsünün bir bölümünü paylaştı.

E-postada BBC’nin editöre ve muhabirlerinin ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu “kaçırdığını” söylemelerini fiilen yasaklandığı görülüyor.

Jones’in paylaştığı e-postada şunlar yazılı:

"Haberlerde netlik ve tutarlılık sağlamak için, Venezuela'daki son olayları anlatırken lütfen aşağıdaki yönergeleri izleyin:

‘Captured’ (Yakalandı) - Bunu ABD’nin operasyon tanımına atfederek kullanın. Örnek: ABD, operasyon sırasında Maduro’nun yakalandığını söyledi.

‘Seized’ (Ele geçirildi) - Uygun olduğu durumlarda kendi haberlerimizde kullanılması kabul edilebilir.

‘Kidnapped’ (Kaçırıldı) - ifadesini kullanmaktan kaçının.

İlgili haberler üzerinde çalışırken bunu göz önünde bulundurduğunuz için teşekkür ederiz.”

BBC journalists have been banned from describing the kidnapped Venezuelan leader as having been kidnapped.



The BBC News Editor has sent this to BBC journalists. pic.twitter.com/jn9qQZkVAH — Owen Jones (@owenjonesjourno) January 5, 2026

BBC’nin çalışanlarına yaptığı uyarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduyo’ya karşı yürüttüğü askeri operasyonu tanımlamak için "kaçırma" kelimesinin kullanılabileceğini açıkça belirtmesine rağmen yaşandı.

Venezuela'nın geçici başkanı Delcy Rodriguez'in Maduro'nun "kaçırıldığını" söylemesiyle ilgili sorulan soruya Trump, "Sorun değil. Kötü bir terim değil" yanıtını vermişti.

Birleşik Krallık, ABD yönetiminin Maduro'yu yargısız infazla yakalamasının uluslararası hukuka aykırı olup olmadığını açıklamaktan kaçınıyor. Başbakan Keir Starmer, ilk açıklamasında ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarının uluslararası hukuku ihlal edip etmediği konusunda yorum yapmaktan kaçındı. ABD’ye ve Trump’a bir eleştiri yöneltmedi.

Starmer "Trump'ın egemen bir ülke olan Venezuela'ya yönelik saldırısını kınayacak mısınız?" sorusuna da “Bu konuda bir değerlendirme yapmadan önce tüm ayrıntıları ve tam resmi görmemiz gerekiyor.” yanıtını verdi.

(HA)