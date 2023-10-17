BBC, Arapça servisinde çalışan altı gazeteciye soruşturma açtı

Birleşik Krallık’ın kamu yayıncısı BBC, İsrail karşıtlığı ve Hamas'ı desteklediği iddialarının ardından Arapça servisinde çalışan altı muhabir ile bir serbest muhabir hakkında soruşturma başlattı.

BBC Arapça'nın muhabir, editör ve yayıncıları Sanaa Khouri, Nada Abdelsamad, Sally Nabil, Mahmoud Sheleib, Aya Hossam, Salma Khattab ile Amr Fekry tarafından yönetilen Egypt All Sports şirketi soruşturma altında olan isimler.

BBC, kadrolu muhabirlerini henüz resmi olarak işten çıkarmadı ancak yayına çıkmalarını engelleyerek görevden uzaklaştırdı. Kurum Ekim başından bu yana yayın kuruluşuyla çalışan Salma Khattab’la ise yollarını ayırmış durumda.

BBC gazetecileri sosyal medya paylaşımlarıyla, Filistin yanlısı ve İsrail'i eleştiren içerikleri beğenmekle ve yeniden paylaşmakla suçluyor.

İnceleme altına alınan gönderiler arasında Hamas'tan "özgürlük savaşçıları" diye bahsedilen ve militan grubun sürpriz saldırılarını "umudun sabahı" olarak yorumlayan birer paylaşım da bulunuyor.

BBC konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konuyu acilen soruşturuyoruz. Editoryal ve sosyal medya kurallarımızın ihlal edildiğine dair iddiaları büyük bir ciddiyetle ele alıyoruz ve ihlal tespit ettiğimiz takdirde disiplin cezaları da dahil olmak üzere harekete geçeceğiz" dedi.

BBC, tarafsızlık adına böyle bir yaklaşım sergilediğini söylese de Birleşik Krallık kamuoyu BBC’ye İsrail yanlısı habercilik yaptığı için tepkili.

BBC'nin, haberlerinde İsrailliler için "öldürüldü" Filistinliler içinse "öldü" ifadelerini kullanması da tepki çeken konulardan biri.

BB ayrıca İngiltere'deki Filistin yanlısı gösterileri, "Hamas'a destek" olarak tanımlamasının ardından gelen tepkiler nedeniyle "yanıltıcı bir tanımlama" kullandığını kabul etmişti.

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(HA)