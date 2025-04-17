Bazı fakültelerin adı değişti, yeni fakülteler kuruldu

Bazı üniversitelere bağlı enstitü, fakülte ve yüksekokulların kurulması, kapatılması, birleştirilmesi ve isimlerinin değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, bazı fakültelerin isimlerinde değişikliğe gidildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı İbni Sina Tıp Fakültesi’nin adı Buhara İbni Sina Tıp Fakültesi, Muş Alparslan Üniversitesi’ne bağlı İslami İlimler Fakültesi’nin adı İlahiyat Fakültesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesindeki İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin adı Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne bağlı Finans Enstitüsü’nün adı ise Ticaret ve Finans Enstitüsü olarak değiştirildi.

Kararla birlikte yurt dışında yeni fakültelerin kurulmasına da onay verildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Özbekistan’ın Semerkant kentinde Tıp Fakültesi, Buhara’da Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Bosna Hersek’in Saraybosna kentinde Uluslararası Tıp Fakültesi ve Uluslararası Diş Hekimliği Fakültesi açılacak.

Bitlis Eren Üniversitesi’ne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılarak yerine Spor Bilimleri Fakültesi kurulmasına karar verildi.

Ayrıca, Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki Trabzon Tıp Fakültesi, Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü’ne devredildi ve adı sadece Tıp Fakültesi olarak belirlendi.

(EMK)