biamag
HABER
YT: Yayın Tarihi: 21.01.2026 09:32 21 Ocak 2026 09:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.01.2026 09:36 21 Ocak 2026 09:36
Okuma Okuma:  1 dakika

Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında yeni gözaltı

İstanbul'da, Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında yeni gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Bayrampaşa Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlattığı soruşturma sürüyor.

Bayrampaşa Belediyesi AKP'nin oldu
Bayrampaşa Belediyesi AKP'nin oldu
26 Ekim 2025
CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon: 48 kişi adliyeye sevk edildi
CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon: 48 kişi adliyeye sevk edildi
16 Eylül 2025

AA'nın haberine göre, soruşturma kapsamında, yeni alınan müşteki, tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri, teşhis işlemleri ve dijital delillerin incelenmesi sonucu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı, 1 şüpheli aranıyor.

(Mİ)

İstanbul
ilgili haberler
“Halk kaderini tayin ediyor, çözüm projesi hedefte”
Bugün 11:31
/haber/halk-kaderini-tayin-ediyor-cozum-projesi-hedefte-315844
Bayrampaşa Belediyesi AKP'nin oldu
26 Ekim 2025
/haber/bayrampasa-belediyesi-akp-nin-oldu-312929
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
17 Eylül 2025
/haber/bayrampasa-belediye-baskani-hasan-mutlu-gorevden-uzaklastirildi-311618
CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve 25 arkadaşı tutuklandı
16 Eylül 2025
/haber/chp-li-bayrampasa-belediye-baskani-hasan-mutlu-ve-25-arkadasi-tutuklandi-311583
CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon: 48 kişi adliyeye sevk edildi
16 Eylül 2025
/haber/chpli-bayrampasa-belediyesine-operasyon-48-kisi-adliyeye-sevk-edildi-311544
Özgür Çelik: Bayrampaşa Belediye başkanımız işkence koşullarında tutuluyor
14 Eylül 2025
/haber/ozgur-celik-bayrampasa-belediye-baskanimiz-iskence-kosullarinda-tutuluyor-311478
Bir operasyon da Bayrampaşa Belediyesi’ne
13 Eylül 2025
/haber/bir-operasyon-da-bayrampasa-belediyesine-311461
