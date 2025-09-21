Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekilliği seçimini CHP kazandı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi saat 10.00'da olağanüstü toplandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de seçimi yerinde takip etti.

Gizli oylamada adaylar için ilk iki turda, üçte iki salt çoğunluğa tekabül eden 26 sayısı arandı.

İlk turda Cumhur İttifakı adayı Akın 19, CHP adayı Kahraman ise 18 oy aldı.

İkinci turda ise Akın’ın isminin yazılı olduğu bir oy pusulasında mührün yanlış yere vurulduğu gerekçesiyle bir oyun geçersiz sayılması üzerine Akın ve Kahraman 18’er oy aldı.

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde 18’i CHP’li, 12’si AKP’li, 3’ü MHP’li ve 4’ü bağımsız olmak üzere toplam 37 üye bulunuyor. Seçimden önce CHP’li Meclis üyeleri Ali Karahasanoğlu, Saci Teker, Murat Salman ve İbrahim Soytürk partilerinden istifa etmişti.

Üçüncü tur oylamada ise meclis üye tam sayısının yarısından bir fazla oy oranı olan 20 sayısı arandı. Bu turda da Cumhur İttifakı adayı Akın’a verilen bir oy yazım yanlışı gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Üçüncü turda Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın 18, CHP adayı İbrahim Kahraman 18 oyda kaldı.

Dördüncü turda Cumhur İttifakı adayı Akın’a verilen bir oy, pusula üzerinde çizgi bulunduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

AKP Grubu ise bir oy pusulasında önce ‘Akın’, sonra karalanarak ‘Kahraman’ yazıldığını belirterek, CHP adayı Kahraman lehine sayılan pusulanın geçersiz sayılması yönünde itirazda bulundu. Oturumu yöneten CHP’li Kahraman itirazı kabul etmedi.

Bu kararla Akın ve Kahraman 18 oyda kalırken, yaşanan tartışma üzerine oturuma ara verildi.

Kura sonrası gerginlik

Daha sonra AKP grup yönetiminin verdiği itiraz dilekçelerinin, mecliste okunmasının ardından kura çekimi yapıldı.

Meclis 1. Başkanvekili de olan CHP’li Kahraman, adayların isimlerinin yazıldığı kağıtların bulunduğu torbadan çekim yaptı. Kurada kendi ismi çıktı.

Kura sonrası CHP’li ve AKP’li üyeler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

🔴 Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekilliği seçimi



👉 5. turda kura çekimi ile belirlenen seçimde CHP'nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili oldu.



📹 Video: @alimacit_ pic.twitter.com/BKI6cbjjEf — bianet (@bianet_org) September 21, 2025

AKP, seçimi yargıya taşıyacak

Yeni Şafak’ın haberine göre, AKP, CHP'li İbrahim Kahraman'ın Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçildiği seçimin iptali için dava açacak.

İbrahim Kahraman hakkında 1958 yılında İstanbul’da doğdu, aslen Giresunlu. İlkokul ve ortaokulu Bayrampaşa’da, liseyi Şişli’de okudu. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İş hayatına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işçi ve kontrol mühendisi olarak başlayan Kahraman, daha sonra kendi kurduğu şirkette taahhüt ve proje işleri yürüttü. 28 Giresunlular Derneği ve Giresun Karabulduk Derneği’nin kuruculuğunu ve başkanlığını üstlendi. Makine Mühendisleri Odası’nda yönetim, denetim ve onur kurulu üyeliklerinde bulundu. CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 2020’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde İtfaiye Dairesi Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 2024 yerel seçimlerinde ise CHP’den yeniden Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi seçildi. Evli ve iki çocuk babası.

(VC)