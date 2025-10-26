Bayrampaşa Belediyesi AKP'nin oldu

İstanbul Bayrampaşa'da başkanvekili seçiminin mahkeme kararıyla iptal edilmesi nedeniyle bugün yeniden seçim yapılıyor. Seçimin ilk turunu AKP adayı İbrahim Akın 19-18 önde bitirdi. Gerekli çoğunluğun sağlanmaması nedeniyle seçim üçüncü tur ile devam edecek.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanması ve görevden alınmasının ardından belediye meclisinde yapılan başkanvekili seçimini CHP adayı İbrahim Kahraman kazanmıştı. Ancak seçim sonucu mahkeme kararı ile iptal edildi. Bugün yenilenen seçimde ise AKP adayı İbrahim Akın ile Recep Öztürk yarışıyor.

Seçimin ilk turunda AKP adayı Akın seçimi 19-18 önde bitirdi. Birinci tur sayım işlemi sırasında AKP'nin adayı İbrahim Akın'ın isminin yanlış yazılması üzerine oyun iptal edilip edilmeyeceği konusu tartışma yarattı. CHP’li meclis başkanına AKP’li üyeler tarafından su şişesi atıldı ve ortam gerginleşti.

İl Başkanımız Özgür Çelik Bayrampaşa’ya çökmeye çalışanlara sesleniyor;



"Varsa cesaretiniz sandığı getirin Bayrampaşa halkının önüne koyalım.“ pic.twitter.com/Fs5bvAmI1A — CHP İstanbul İl Başkanlığı (@CHP_istanbulil) October 26, 2025

İkinci turda ise oylar 18-18 dağıldı bir oy ise geçersiz sayıldı. AKP'lilerin "irademiz gasp ediliyor" demesi üzerine Seçimi takip eden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ilk turda yaşanan arbedenin ardından AKP sıralarına tepki gösterdi. Çelik, "Sen buraya çökmeye çalışan bir adamsın" dedi. İkinci turda da AKP'li adayın isminin yanlış yazılması üzerine Çelik, Meclis Başkanı'na seslenerek, "Sayın Başkan, Belediye Başkanlarını tehdit ederek bize katılmazsan tutuklanırsın diyerek, belediye meclis üyelerini tehdit ederek teklifte bulunarak bu belediyeye çökmeye çalışanlar lütfen yerlerine otursun. Siz seçimi devam ettiriniz" dedi. Çelik, AKP sıralarına seslenerek, "Buraya tehditle, şantajla çökmeye çalışanlar yerlerine otursunlar. Onları yerlerine oturmaya davet ediyorum. Öye siyasal yargının gücünü arkanıza alarak, kolluğu arkanıza alarak, bürokrasiyi arkanıza alarak olmaz. Varsa cesaretiniz, bir gram cesaretiniz varsa getirin Bayrampaşa halkının önüne koyalım sandığı. Öyle siyasallaşmış yargıyla belediyelere çökmeye çalışmayın" dedi.

AKP'li üyelerin itirazı verilen ara ile son buldu. Saat 22:30 sıralarında meclis üyeleri yeniden yerini aldı ve oy pusulalarının müdürlenmesi sonrası seçim yeniden başladı.Üçüncü turda da İbrahim Akın 19 oy alırken seçilmek için yeterli sayıya ulaşamadı.

Dördüncü tur oylama sonrası yapılan sayımda İbrahim Akın yine 19 oy aldı. CHP'li müşahidin iki oya itiraz etmesi kısa süreli tartışmaya yol açtı. İtirazı değerlendiren Meclis Başkanı itiraz edilen oyların geçerli olduğunu açıkladı. Bu sonuçla AKP adayı İbrahim Akın başkanvekili oldu.

Seçimin üçüncü turunda adaylardan birinin salt çoğunluğun bir fazlası olan 20 oy alması gerekiyor. Dördüncü turda ise adaylardan hangisi daha çok oy aldıysa seçimi kazanıyor ancak beraberlik olması durumunda kura ile başkanvekili seçiliyor.

