Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında 13 Eylül’de gözaltına alındıktan sonra 16 Eylül’de tutuklanan Başkan Hasan Mutlu’yu görevden uzaklaştırdı.

Konu hakkında bir basın açıklaması yapan İçişleri Bakanlığı şunları kaydetti:

“Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu,

Hakkında ‘rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak ve zimmet’ suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16 Eylül 2025 tarih ve 2025/1310 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine,

Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.”

Kararla birlikte Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde Başkan Vekilliği için ileri tarihlerde seçim yapılacak.

İçişleri Bakanlığı kararı sonrası Mutlu "Tutuklanmamın ve görevden uzaklaştırılmamın tek nedeni; AKP’ye katılma baskısına boyun eğmememdir. Takdir Bayrampaşalı komşularımızın ve Türk milletinindir." diye açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığının atıf yaptığı maddeler şöyle:

Anayasa madde 127:

"Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile olur. Ancak, görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli idare organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir."

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Görevden uzaklaştırma başlıklı 47. maddesi:

"Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan belediye organları veya bu organların üyeleri, kesin hükme kadar İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilir."