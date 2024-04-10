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Yayın Tarihi: 10 Nisan 2024 09:16
 ~ Son Güncelleme: 10 Nisan 2024 11:04
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Bayramınız kutlu olsun

Müslüman toplumunun bugün başlayan ve üç gün sürecek Ramazan Bayramı’nı kutlarız.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bayramınız kutlu olsun
*Bayramda balon alan çocuklar Fotoğraf: Ayşegül Özbek

Müslüman toplumunun 11 Mart'ta başlayan Ramazan orucu dün (9 Nisan) sona erdi. 

Müslüman toplumunun bugün başlayan ve üç gün sürecek Ramazan Bayramı’nı kutlarız.

Bayram, İslamiyette oruç tutma ayı olan Ramazan'ın bitiminde üç gün boyunca kutlanır. 

Ramazan Bayramı ya da halk arasındaki yaygın söylemle; Şeker Bayramı, Hicri takvimin Ramazan ayının bitimine denk gelir.

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Hicri takvimin Şevval ayının ilk üç gününe denk gelir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar, güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır.

Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere denk gelir.

Özellikle Şeker Bayramında mahallelerindeki komşularını ziyaret edip bayramlaşan çocuklara; şeker, mendil, küçük hediyeler armağan edilir. 

Herkese mutlu bayramlar.(AÖ)

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