Bayramın son gününde 696 kaza: 10 kişi öldü, 1205 kişi yaralandı

İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bayramın son gününde 696 trafik kazası meydana geldiğini söyleyen Yerlikaya, "Bayram tatilinin 5'inci günü, 19 Haziran 2024 Çarşamba günü 24 saatlik sürede; 696 trafik kazası meydana geldi. 10 kişi maalesef hayatını kaybetti. 1205 kişi yaralandı. 425 bin 63 araç denetlendi. 23 bin 219 araca hız ve radar işlemi, 35 bin 990 araca ise diğer işlemler yapıldı" dedi.

Yerlikaya, tatilin ilk beş günlük bilançosuna ilişkin ise şunları söyledi: “Bayram tatilinin ilk 5 gününde (cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba) maalesef 36 kişi hayatını kaybetti. 6 bin 550 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.”

(RT)