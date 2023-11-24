Bayramiç’te RES protestosu: Hem maden hem RES, pes!

Çanakkale’nin Bayramiç Dağahmetçe Köyü’nde kurulmak istenen Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesinin Halkın Katılımı toplantısı bugün yapıldı.

Yurttaşlar, toplantıya ellerindeki “Hem maden hem RES, pes!” ve “Ezine’nin peyniri, Çanakkale’nin domatesi tehdit altında” dövizleriyle katıldı.

“Türkiye doldu, taşıyor”

Toplantıda konuşan Bayramiçlilerden biri şöyle dedi:

“Bir taraftan yeşil tarıma teşvik var, bir yandan da bu proje yürütülüyor. Bu durum abesle iştigal geliyor bana. Bölgenin geleceği için burası doğru yer değil. İlla yapılacaksa ön lisansı alınmış başka projeler var bölgede. Bu proje yapılırsa, buranın kaderi 30-40 yıl boyunca belirlenmiş olacak.”

Halk toplantısındaki diğer katılımcılar ise RES kurulumlarının sadece Dağahmetçe Köyü’nde değil, her yerde yanlış bir uygulama olduğunu söyledi. Yurttaşlar “Yeterince dolu burası RES’lerle. Türkiye doldu, taşıyor,” dedi.

Yurttaşların konuşmalarından sonra Dağahmetçe RES projesini üstlenen Daven Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri söz aldı.

Proje hakkında

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Dağahmetçe ve Alakeçi Köyü ile Ayvacık ilçesi Akçin, Kısacık ve Baharlar Köyleri mevkilerinde Daven Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 40 MW kurulu gücünde Dağahmetçe Rüzgar Enerji Santrali (RES) ve 40 MWh kapasiteli Elektrik Depolama Tesisi (EDT) kurulması planlanıyor.

520 milyon TL değerindeki proje kapsamında her biri 4 MW gücünde 10 adet rüzgar türbini kurulacak. Ayrıca lityum iyon bataryaları kullanan batarya enerji depolama sistemi kurulacak.

Santralde yılda 160 milyon kWh elektrik üretilmesi öngörülüyor. Üretilen ve depolanan elektrik enerjisi 154 kV Ayvacık TM OG Barası’na bağlanarak ulusal enterkonnekte sisteme verilecek. Projenin ekonomik ömrü ise 49 yıl olarak tahmin ediliyor.

Kaynak: Biga’nın Sesi (TY)