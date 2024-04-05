Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün işletmesindeki köprü ve otoyolların, Cumhurbaşkanı kararıyla 9 günlük bayram tatili boyunca ücretsiz olacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu’nun açıklamasına göre, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban da ücretsiz hizmet verecek.

(AS)