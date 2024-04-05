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Yayın Tarihi: 5 Nisan 2024 08:30
 ~ Son Güncelleme: 5 Nisan 2024 08:31
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Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban da bayramda ücretsiz.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün işletmesindeki köprü ve otoyolların, Cumhurbaşkanı kararıyla 9 günlük bayram tatili boyunca ücretsiz olacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu’nun açıklamasına göre, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban da ücretsiz hizmet verecek.

(AS)

bayram tatili
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