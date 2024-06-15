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HABER
Yayın Tarihi: 15 Haziran 2024 14:05
 ~ Son Güncelleme: 15 Haziran 2024 14:05
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Bayramda hava sıcaklıkları azalıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: "Tatil boyunca ülke genelinde hava sıcaklıkları biraz azalacak. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bayramda hava sıcaklıkları azalıyor
Fotoğraf: Canva

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kurban Bayramı hava tahmin raporunu paylaştı.

Hafta sonundan itibaren Türkiye'nin yağışlı havanın etkisi altına gireceğini bildiren Özhaseki, "Dokuz günlük tatil boyunca ülke genelinde hava sıcaklıkları biraz azalacak. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor," bilgisini verdi.

Özhaseki, bayram ziyaretleri için yola çıkacak yurttaşları da araçlarını dikkatli kullanmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını dikkate almaları konusunda uyardı.

Bölgelere göre hava durumları

Anadolu Ajansı'nda yer alan ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre, bayramın birinci günü Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde, ikinci günü Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Doğu Karadeniz ile Sinop ve Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde, üçüncü günü Doğu Karadeniz ile Kars ve Ardahan çevrelerinde, dördüncü günü ise Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Denizli, Afyonkarahisar, Isparta ve Ardahan çevrelerinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Diğer bölgeler ise parçalı bulutlu olacak. (TY)

bayram tatili hava durumu tahmini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kurban bayramı
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/haber/wmo-daha-yogun-sicaklik-dalgalarina-hazir-olmaliyiz-281670
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/haber/2022-de-avrupa-da-sicaklik-nedeniyle-61-binden-fazla-kisi-oldu-281392
Dünya Meteoroloji Örgütü: Sıcaklık rekorları daha da artacak
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/haber/dunya-meteoroloji-orgutu-sicaklik-rekorlari-daha-da-artacak-281364
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/haber/sicakliklar-istanbul-da-4-bin-281-den-fazladan-olume-neden-oldu-280713
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/haber/2023-2027-de-dunya-genelinde-rekor-hava-sicakliklari-gorulebilir-278984
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/haber/turkiye-de-daha-yuksek-sicakliklar-gorulecek-277656
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