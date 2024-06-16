Bayramda hangi ulaşım araçları ücretsiz?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Kurban Bayramı'nda yurttaşların ücretsiz olarak kullanabileceği ulaşım güzergâhlarını sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakan Uraloğlu açıklamasına göre; 15 Haziran Cumartesi 00.00'dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00'ye kadar; Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.
Başkentray, İZBAN, Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı 16 Haziran Pazar 00.00'dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00'e kadar ücretsiz olacak.
Kurban Bayramı’nda Ulaşım Müjdesi ✨— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) June 15, 2024
15 Haziran Cumartesi 00.00’dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00’ye kadar;
🛣️Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile
🌉15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve
🌉Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
16 Haziran Pazar 00.00’dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00’e… pic.twitter.com/XXnQoVdZp2
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