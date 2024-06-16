Bayramda hangi ulaşım araçları ücretsiz?

Bakan Uraloğlu açıklamasına göre; 15 Haziran Cumartesi 00.00'dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00'ye kadar; Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

Başkentray, İZBAN, Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı 16 Haziran Pazar 00.00'dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00'e kadar ücretsiz olacak.

Kurban Bayramı’nda Ulaşım Müjdesi ✨



15 Haziran Cumartesi 00.00’dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00’ye kadar;



🛣️Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile

🌉15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve

🌉Fatih Sultan Mehmet Köprüsü



16 Haziran Pazar 00.00’dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00’e… pic.twitter.com/XXnQoVdZp2 — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) June 15, 2024

(AD)