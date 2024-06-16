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Yayın Tarihi: 16 Haziran 2024 11:46
 ~ Son Güncelleme: 16 Haziran 2024 11:54
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Bayramda hangi ulaşım araçları ücretsiz?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Kurban Bayramı'nda yurttaşların ücretsiz olarak kullanabileceği ulaşım güzergâhlarını sosyal medya hesabından duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bayramda hangi ulaşım araçları ücretsiz?

Bakan Uraloğlu açıklamasına göre; 15 Haziran Cumartesi 00.00'dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00'ye kadar; Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

Başkentray, İZBAN, Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı 16 Haziran Pazar 00.00'dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00'e kadar ücretsiz olacak.

(AD)

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