Bayram tatilinin ilk günü: 24 saatte 852 trafik kazası

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 9 günlük bayram tatilinin birinci günününde gerçekleştirilen denetimler ve kazalara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin birinci günü 24 saatlik sürede, 852 trafik kazasının meydana geldiğini, bu kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken, bin 421 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Yerlikaya ayrıca, 407 bin 731 aracın denetlendiğini 24 bin 357 araca hız ve radar işlemi, 42 bin 720 araca ise diğer işlemler yapıldığını aktardı.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim" ifadelerini kullandı.

(AD)