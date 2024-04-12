Bayram tatilinin ilk 6 gününde 48 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 6 gününde yaşanan trafik kazalarında 48 kişi yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 184 kişi yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

"Bayram tatili için memleketimizin çeşitli illerine giden vatandaşlarımızın geri dönüş yolculukları başladı. Bugün trafik yoğunluğu tekrar artıyor. Bayram tatilinin 6. gününde (11 Nisan 2024 Perşembe), 635 trafik kazası meydana geldi, 391 bin 472 araç denetlendi, 23 bin 813 araca hız ve radar işlemi, 23 bin 886 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 6 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe) meydana gelen 3 bin 706 trafik kazasında; 48 kişinin hayatını kaybetti, 6 bin 184 kişi yaralandı”