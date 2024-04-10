Bayram tatilinin ilk 4 gününde trafik kazalarında 26 kişi öldü, 3 bin 870 kişi yaralandı

Ramazan Bayramı tatilinin ilk 4 gününde meydana gelen 2 bin 453 trafik kazasında 26 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 870 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, bayram tatili boyunca polis ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerine 24 saat esasına göre devam ettiğini söyledi.

Bayram tatilinin dördüncü gününde 615 trafik kazasının meydana geldiğini belirten Yerlikaya, 431 bin 871 aracın denetlendiğini, denetimlerde 24 bin 432 araca hız ve radar işlemi, 38 bin 425 araca ise diğer işlemlerin yapıldığı bilgisini verdi.

Bayram tatilinin ilk 4 gününde toplam 2 bin 453 trafik kazası meydana geldiğini ifade eden Yerlikaya, "26 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 3 bin 870 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Yerlikaya, uyarıda da bulunarak "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım" hatırlatması yaptı.

(HA)