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Yayın Tarihi: 17 Haziran 2024 09:31
 ~ Son Güncelleme: 17 Haziran 2024 10:04
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Bayram tatilinin ikinci günü: 726 kaza, 11 ölü, 1295 yaralı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bayram tatilinin ikinci gününde 726 trafik kazasının yaşandığı, 11 kişinin öldüğünü ve 1295 kişinin yaralandığını açıkladı

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bayram tatilinin ikinci günü: 726 kaza, 11 ölü, 1295 yaralı

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ikinci gününde yaşanan trafik kazalarının bilançosunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, bayramın ikinci gününde 726 trafik kazası meydana geldiğini,11 kişinin öldüğünü, bin 295 kişinin yaralandığını söyledi.

Yerlikaya, bayram tatilinin ilk iki gününde 16 kişinin öldüğünü, iki bin 716 kişinin yaralandığını belirtti ve ekledi:

"Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için denetimleri büyük bir hassasiyetle aralıksız sürdürüyor. Bayram tatilinin 2'nci günü 16 Haziran 2024 Pazar günü 24 saatlik sürede 726 trafik kazası meydana geldi. 11 kişi maalesef hayatını kaybetti. 1295 kişi yaralandı. 289 bin 700 araç denetlendi. 18 bin 889 araca hız ve radar işlemi, 17 bin 227 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 2 gününde (cumartesi ve pazar) maalesef 16 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 716 kişi ise yaralandı."

(RT)

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