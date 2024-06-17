Bayram tatilinin ikinci günü: 726 kaza, 11 ölü, 1295 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ikinci gününde yaşanan trafik kazalarının bilançosunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, bayramın ikinci gününde 726 trafik kazası meydana geldiğini,11 kişinin öldüğünü, bin 295 kişinin yaralandığını söyledi.

Yerlikaya, bayram tatilinin ilk iki gününde 16 kişinin öldüğünü, iki bin 716 kişinin yaralandığını belirtti ve ekledi:

"Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için denetimleri büyük bir hassasiyetle aralıksız sürdürüyor. Bayram tatilinin 2'nci günü 16 Haziran 2024 Pazar günü 24 saatlik sürede 726 trafik kazası meydana geldi. 11 kişi maalesef hayatını kaybetti. 1295 kişi yaralandı. 289 bin 700 araç denetlendi. 18 bin 889 araca hız ve radar işlemi, 17 bin 227 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 2 gününde (cumartesi ve pazar) maalesef 16 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 716 kişi ise yaralandı."

(RT)