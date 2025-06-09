Bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı. Dönüş trafiği nedeniyle, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi İstanbul istikâmetinde yoğunluk oluştu.

Büyükçekmece Kumburgaz mevkisinden Beylikdüzü'ne kadar araçlar güçlükle seyrediyor.

Karabük-Gerede bağlantı noktasından başlayarak, Gerede mevki, Köroğlu rampası ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde araç trafiği zaman zaman yoğunlaşıyor. D-100 karayolunun İstanbul yönünde de yer yer akıcı yoğunluk gözlemleniyor.

Kaynaşlı gişeleri, Üçköprü ve Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde artan yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerliyor.

Kontroller sürüyor

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, jandarma, karayolları ve trafik ekipleri, ulaşımın güvenli şekilde sağlanabilmesi için güzergâhlarda kontrollerini sürdürüyor.

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte dönüş yolculuğuna geçenler, Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu’na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde de yoğunluğa neden oldu. İstanbul’a doğru dönüş yapan vatandaşlar nedeniyle Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarının Kocaeli bölümünde akıcı bir trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu’nun Gültepe mevkisi ile Bekirdere Rampası’nda zaman zaman araç trafiği yavaşlıyor.

Karayolları ekipleri, trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Trafik yoğunluğunun artması bekleniyor. (TY)