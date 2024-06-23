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Yayın Tarihi: 23 Haziran 2024 11:39
 ~ Son Güncelleme: 23 Haziran 2024 11:55
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Bayram tatilindeki trafik kazalarında 68 kişi öldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin 8 gününde trafik kazalarında 68 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 bin 787 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bayram tatilindeki trafik kazalarında 68 kişi öldü
*Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dokuz günlük bayram tatilinin ilk sekiz gününde yaşanan trafik kazalarıyla ilgili verileri paylaştı.

Bayram tatilinde dün (22 Haziran) 706 trafik kazası meydana geldiğini ifade eden Yerlikaya, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 1097 kişinin de yaralandığını aktardı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 8 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi) maalesef 68 kişi hayatını kaybetti. 9.787 kişi ise yaralandı" dedi.

Trafik kurallarını hatırlatan Yerlikaya, "Tekrar uyarıyoruz, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım" diye ekledi.

Bayram tatilinin ilk günü: 24 saatte 852 trafik kazası
Bayram tatilinin ilk günü: 24 saatte 852 trafik kazası
16 Haziran 2024

(RT)

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