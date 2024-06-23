Bayram tatilindeki trafik kazalarında 68 kişi öldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dokuz günlük bayram tatilinin ilk sekiz gününde yaşanan trafik kazalarıyla ilgili verileri paylaştı.

Bayram tatilinde dün (22 Haziran) 706 trafik kazası meydana geldiğini ifade eden Yerlikaya, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 1097 kişinin de yaralandığını aktardı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 8 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi) maalesef 68 kişi hayatını kaybetti. 9.787 kişi ise yaralandı" dedi.

Trafik kurallarını hatırlatan Yerlikaya, "Tekrar uyarıyoruz, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım" diye ekledi.

Bayram tatilinin ilk günü: 24 saatte 852 trafik kazası

(RT)