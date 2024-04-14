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Yayın Tarihi: 14 Nisan 2024 11:01
 ~ Son Güncelleme: 14 Nisan 2024 11:01
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Bayram tatilindeki trafik kazalarında 66 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin 8 gününde, 4 bin 998 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bayram tatilindeki trafik kazalarında 66 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin geride kalan 8 gününde meydana gelen 4 bin 998 trafik kazasında, 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 352 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatilinin son gününde kara yollarında trafik yoğunluğu yaşandığını belirtti.

Polis ve jandarmanın bayram tatili boyunca denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü vurgulayan Yerlikaya dün 628 trafik kazası meydana geldiğini, 382 bin 467 araca denetim, 25 bin 215 araca hız ve radar işlemi, 34 bin 407 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sürücü ve yolculara şu uyarılarda bulundu: "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Lütfen aklımızdan çıkarmayalım, hayatla yarışılmaz."

(AS)

trafik kazaları
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