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Yayın Tarihi: 22 Haziran 2024 11:06
 ~ Son Güncelleme: 22 Haziran 2024 11:07
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Bayram tatilindeki trafik kazalarında 62 kişi yaşamını yitirdi

Tatilin 7 gününde meydana gelen trafik kazalarında 62 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Bakan Yerlikaya 8 bin 690 kişinin de yaralandığını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bayram tatilindeki trafik kazalarında 62 kişi yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilindeki trafik kazalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bayram tatilinde dün 597 trafik kazası meydana geldiğini ifade eden Yerlikaya, bu kazalarda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 1007 kişinin de yaralandığını aktardı.

Yerlikaya, dün denetlenen 406 bin 165 araçtan 21 bin 129'una hız ve radar işlemi, 39 bin 21'ine ise diğer ihlallerden işlem yapıldığını bildirdi.

Bayram tatilinin 7 gününde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin toplam 62, yaralananların ise 8 bin 690 olduğunu belirten Yerlikaya, “Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım” dedi.

(AS)

trafik kazaları
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