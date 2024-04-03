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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 3 Nisan 2024 09:35
 ~ Son Güncelleme: 3 Nisan 2024 12:15
3 dk Okuma

Bayram Sokak’ta "Yeryüzü Sofrası"na müdahale: En az 9 gözaltı

Yeryüzü Sofrası kurmak için bir araya gelen Bayram Sokak sakinleri ve dostları gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bayram Sokak’ta "Yeryüzü Sofrası"na müdahale: En az 9 gözaltı
Görsel: Nazım Dikbaş

İstanbul Beyoğlu’nda trans kadınların evlerinin mühürlendiği Bayram Sokak’ta dün (2 Nisan Salı) gerçekleşecek Yeryüzü Sofrası etkinliğinde polis müdahale etti. Dokuz kişiyi gözaltına aldı.

Bayram Sokak 12 Platformu, sosyal medya hesaplarından polisin işkence görüntülerini kaydedenlerin aldığı görüntülerin sildirildiğini belirtti. Gözlatına alınanlar, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

Bayram Sokak 12 Platformu kuruldu
Bayram Sokak 12 Platformu kuruldu
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“Dayanışmamızla nefret imparatorluğunuzu yıkacağız”

Kaos GL’nin haberine göre, polis müdahalesinin ardından sosyal medyadaki tepkiler şöyle:

Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği: Bu akşam Bayram Sokak 12 Platformu'nun düzenleyeceği Yeryüzü Sofrası'na katılacaklara müdahale eden polis sokakları kapattı. Avukatlarımız gözaltı takibi yapmak üzere Vatan Emniyet'e geçti. Bu hukuksuzluk karşısında  Bayram Sokak 12 Platformu’nun yanındayız, sürecin takipçisi olacağız.

Aralık Feminist Kolektifi: Bayram Sokak 12 Platformu’nun düzenlediği Yeryüzü Sofrası için gelenler gözaltına alındı, sokaklar polis ablukasına alındı. Gözaltına alınanlar serbest bırakılsın.

Eskişehir Onur Haftası: Bayram Sokak 12 Platformu’nun çağrısıyla kurulması planlanan Yeryüzü Sofrasında aşını, dayanışmasını paylaşmak için bir araya gelen  LGBTİ+’ları kolluk hukuksuzca işkenceyle gözaltına almış, işkence görüntülerini belgeleyen gazetecilerin ise görüntülerini sildirmiştir. Hukuksuz saldırıların arkasındaki nefreti biliyor ve tanıyoruz. Bayram Sokak 12 Platformu’nun yanındayız, dayanışmamızla nefret imparatorluğunuzu yıkacağız!

Direnişin Renkleri: Bayram Sokak Platformu'nun çağrısıyla düzenlenecek olan Yeryüzü İftar Sofrasına polis müdahalesi gerçekleşti. Evlerimizi mühürlemeniz, sofralarımıza barikatlar kurmanız bizi yıldıramaz! Arkadaşlarımızı derhâl serbest bırakın!

Demir Leblebi: Bayram Sokak Platformu’nun çağrısıyla Bayram Sokak’ta düzenlenen Yeryüzü Sofrası İftar etkinliğine polis müdahale etti, birçok kişi gözaltına alındı.  Bayram Sokak transların, lubunyalarındır. Fobik devlet patronsuz, pezevenksiz, sömürüsüz bir dünya mücadelemizi engelleyemez!

Havle Kadın Derneği: Bayram sokak platformunun çağrısı üzerine birlik, dayanışma ve paylaşım ruhuyla Yeryüzü Sofrası etrafında toplandık fakat polis müdahalesiyle oruçlarımızı açmamız engellendi. Gözaltına alınan dostlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Dayanışmamız engellenemez!

20 Kasım Trans+ İnisiyatifi: Bugün Bayram Sokak 12 Platformunun kapatılan Bayram Sokak’ta düzenlemiş olduğu yeryüzü sofrası etkinliğinde arkadaşlarımıza polis müdahalesi gerçekleştirildi. 5 arkadaşımız daha alana giremeden gözaltına alındı. Gözaltına alınırken bunu videoya alan arkadaşlarımıza ise aldıkları işkence görüntülerini sildirmek için hırpalayarak müdahalede bulunuldu. Bayram Sokak 12 Platformu yalnız değildir. Bayram Sokak bizimdir. Bayram Sokak Translarındır. Hukuksuz şekilde gözaltına alınan arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın.

Ne olmuştu?

Beyoğlu Kaymakamlığı, İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Bayram Sokak’ta trans kadınların yaşadığı 12 No’lu binayı mühürlemişti. 

Bayram Sokak 12 Platformu, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde kararı protesto etmişti. Avukatlar da yargıya başvurarak kararın iptalini istemişti.

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(EMK)

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