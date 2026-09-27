Bayram Sokak’ta trans kadınlara ev baskınları

AKP iktidarın LGBTİ+'lara yönelik baskısı devam ediyor. Polis dün akşam saatlerinde (26 Eylül) İstanbul Beyoğlu’ndaki Bayram Sokak'ta trans kadınların evlerine baskın düzenledi.

12 kişiyi gözaltına aldı.

Avukatları, gözaltı işlemi sırasında müvekkilleri trans kadınların yanındaydı. Sabah saatlerinde de trans kadınlar serbest bırakıldı. Gözaltı işlemi boyunca avukatlar süreci takip etti.

Gözaltı nedeni ve “Ailem Güvende” operasyonlarının bir parçası olup olmadığı bilinmiyor.

Bayram Sokak, Taksim'in ortasında trans kadınların beraber yaşadığı bir yer. Senelerdir çeşitli bahanelerle boşaltılmaya çalışılıyor. Polis operasyon yapıyon, evler aralıklarla mühürleniyor, trans kadınlar valizleriyle sokağa atılıyor.

Bayram Sokak’taki evler mühürlendi: "Terk etmiyoruz"

(HA)