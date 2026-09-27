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YT: Yayın Tarihi: 27.09.2026 10:18 27 Eylül 2026 10:18
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.09.2026 10:39 27 Eylül 2026 10:39
Okuma Okuma:  1 dakika

Bayram Sokak’ta trans kadınlara ev baskınları

Gözaltına alınan 12 kişi sabah saatlerinde serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bayram Sokak’ta trans kadınlara ev baskınları
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AKP iktidarın LGBTİ+'lara yönelik baskısı devam ediyor. Polis dün akşam saatlerinde (26 Eylül) İstanbul Beyoğlu’ndaki Bayram Sokak'ta trans kadınların evlerine baskın düzenledi.

12 kişiyi gözaltına aldı.

Avukatları, gözaltı işlemi sırasında müvekkilleri trans kadınların yanındaydı. Sabah saatlerinde de trans kadınlar serbest bırakıldı. Gözaltı işlemi boyunca avukatlar süreci takip etti.

Gözaltı nedeni ve “Ailem Güvende” operasyonlarının bir parçası olup olmadığı bilinmiyor.

Bayram Sokak, Taksim'in ortasında trans kadınların beraber yaşadığı bir yer. Senelerdir çeşitli bahanelerle boşaltılmaya çalışılıyor. Polis operasyon yapıyon, evler aralıklarla mühürleniyor, trans kadınlar valizleriyle sokağa atılıyor.

Bayram Sokak’taki evler mühürlendi: "Terk etmiyoruz"
Bayram Sokak’taki evler mühürlendi: "Terk etmiyoruz"
4 Mart 2024

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Bayram Sokak küçük bayram sokak
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