Bayram Sokak 12 Platformu’ndan dayanışma çağrısı

İstanbul Beyoğlu’nda transların yaşadığı Bayram Sokak’taki evlerin ve dükkanların dün (4 Mart Pazartesi) mühürlenmesi ile evlerde yaşayan translar evsiz bırakıldı.

Bayram Sokak’ta yaşayan translarla dayanışmak amacıyla kurulan Bayram Sokak 12 Platformu konuya dair açıklama yayınladı.

“Peki şimdi nereye gideceğiz?” başlıklı açıklamada, “Barınma hakkımızın gasp edilmesi sonucunda herkesten ve her kuruluştan dayanışma talep ediyoruz” denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Bayram Sokak'taki apartmanlarımız dün itibariyle 3 ay süreyle mühürlendi. Bununla birlikte Bayram Sokak'ta yaşayan trans kadınlar evsiz kaldı. Şu an kendi aramızdaki dayanışma ile birbirimizle barınma konusunda dayanışıyoruz. Fakat ne yazık ki sürdürülebilir bir çözüm bulabilmiş değiliz.

Şu an, en önce barınma sorunumuzun çözülmesine ihtiyacımız var. Bunun için de herkesin dayanışmasına ihtiyacımız bulunmakta. Barınma sorunumuz çok acil bir noktada olup sürdürülebilir bir şekilde çözülmediği takdirde bizleri şiddete ve ayrımcılığa çok daha açık hale getirecektir.

Trans kadınlar olarak ev bulmakta çok zorlanıyoruz. İstihdam edilme oranımız neredeyse sıfır noktasında. Buna ek olarak biz trans kadınlara trans olduğumuz için ev kiralanmıyor. Ev sahiplerinin ev kiralamayı kabul ettiği semtler iste kentin en pahalı semtleri olmakta.

Bizi tarihi sokağımızda barındırmıyorlar. İş vermedikleri için de ekonomik olarak çok yıpranmaktayız. Kentin pahalı semtlerinde ev tutma imkanımız da asla yok.

Evsisiz ve tehlikedeyiz

Soruyoruz: PEKİ ŞİMDİ NEREYE GİDECEĞİZ?

Barınma hakkımızın gasp edilmesi sonucunda herkesten ve her kuruluştan dayanışma talep ediyoruz.