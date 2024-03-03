Bayram Sokak 12 Platformu kuruldu

İstanbul Beyoğlu Bayram Sokak'ta 12 numaralı apartmanda yaşayan trans kadınlar baskı ve şiddete karşı seslerini yükseltmek için "Bayram Sokak 12 Platformu"nu kurdu.

Platform’un kuruluşu şöyle duyuruldu:

*On yıllardır yaşadığımız evlerimiz sıkça ve hukuksuzca mühürlenerek barınma hakkımız elimizden alınıyor. Bu kez 28 Şubat'ta gelen tebligat ile 4 Mart'ta evlerimiz 3 ay süreyle mühürlenecek.

*Esat-Eryaman, Ülker Sokak, Avcılar Meis Sitesi ve İzmir Bornova Sokak gibi birçok yerde olduğu gibi, Bayram Sokak da sermayedarların, rantiyecilerin ve transfobik/kadın düşmanı politikaların tehdidi altındadır. Yaşadığımız ayrımcılık ve hak gaspları karşısında sessiz kalmayacağımızı buradan herkese duyuruyoruz!

*Yılda en az iki kere evlerimiz mühürlenerek sokaklara atılmakla karşı karşıya kalıyoruz. Bu hukuksuz uygulamalar barınma hakkımızı elimizden almakta ve hayatımızı oldukça zorlaştırmaktadır.

*Bayram Sokak biz trans kadınların yaşam alanı ve hafıza mekanıdır. Bizler de yaşam alanlarımıza ve hafıza mekanımıza sahip çıkıyoruz. Eşitliğe, hukuka ve adalete inanan herkesi bu haksızlığa karşı dayanışmaya çağırıyoruz. Sesimizi yükselterek bu hukuksuz uygulamalara son verebileceğimizi biliyoruz!

Platformun talepleri: - Hukuksuz mühürleme uygulamalarının son bulması - Trans kadınların barınma hakkının güvence altına alınması - Transfobik ve ayrımcı politikalara karşı birlikte mücadele - Yaşadığımız hak ihlallerinin sorumlularının hesap vermesi Destek olmak için: - Sosyal medya hesaplarımızı takip edin ve paylaşımlarımızı paylaşın. - Platformumuzla dayanışma içerisinde olun. 4 Mart'ta yapılacak olan eyleme katılın.

Bayram Sokak için yarın (4 Mart Pazartesi) İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde saat 12.00’da basın toplantısı düzenlenecek. Çağrı şöyle:

"Bayram Sokakta yaşadığımız evlerin 4 Mart Pazartesi günü mührüleneceği bildirilmişti. Transfobik ve kadın düşmanı uygulamalarınıza karşı, barınma hakkımız için mücadele edeceğimizi bir kez daha duyuruyoruz."

"4 Mart Pazartesi günü, saat 12.00'da, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'nde "Mühürleriniz Bizi Yıldıramaz!" demek için toplanıyoruz. Tüm insan hakları örgütlerini, tüm LGBTİ+ ögütlerini, tüm feminist örgütleri ve kadın örgütlerini, tüm basın emekçilerini bizimle olmaya çağırıyoruz."

(EMK)