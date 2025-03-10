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Yayın Tarihi: 10 Mart 2025 16:43
 ~ Son Güncelleme: 10 Mart 2025 16:54
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Bayram ikramiyesi 4 bin lira olacak

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hareket ettiklerini belirterek “Emeklimize hayırlı olsun” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bayram ikramiyesi 4 bin lira olacak

AKP, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifini TBMM’ye sundu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Bütçe dengeleri de dikkate alınarak ikramiyeyi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıyoruz” dedi.

Güler, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hareket ettiklerini belirterek “Bütçemize ve emeklimize hayırlı olsun” dedi.

Teklif bu şekilde TBMM’den geçerse emekli ikramiyeleri yüzde 33 oranında zamlanmış olacak. Ramazan Bayramı için ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

Emekli ikramiyesindeki kayıp

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) verilerine göre Türkiye’de emekli sayısı 16,6 milyon. Bu haliyle emekliler Türkiye’nin en büyük toplumsal gruplarından birini oluşturuyor.

Emeklilere ikramiye uygulaması ilk olarak 24 Haziran’daki 2018 seçimlerinin hemen öncesinde başladı. 1.000 TL olarak belirlendi. 2021’e kadar hiç zam yapılmadı. 2021’de 1.100 TL’ye, 2023’te 2 bin TL’ye ve 2024’te 3 bin TL’ye yükseltildi.

2018’in yılbaşında en düşük emekli maaşı 1.569 TL'ydi. O yıl ödenen bayram ikramiyesi en düşük maaşın yüzde 63,73’ü kadardı. Bugün en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL ve 4 bin TL’lik ikramiye maaşın yalnızca yüzde 27,64’üne denk geliyor.

En düşük emekli maaşı ve ikramiye arasındaki oran korunsaydı bugün en düşük ikramiyenin 9 bin 221 TL olması gerekiyordu.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
emekli ikramiyesi
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