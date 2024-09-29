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HABER
Yayın Tarihi: 29 Eylül 2024 17:56
 ~ Son Güncelleme: 29 Eylül 2024 22:46
2 dk Okuma

İSRAİL İLE İŞ BİRLİĞİ İDDİASI

Bayraktar iddiaları yalanlamadı: “False flag" operasyonlarına alışığız

Bayraktar, Baykar'ın İsrail ordusuna silah ve savaş uçakları üreten bir devlet şirketiyle Azerbaycan'da düzenlenen bir fuara ortak olduğu iddialarına karşılık, "Ülkemizin milli kazanımlarını sosyal medya operasyonlarına kurban ettirmemeye kararlıyız" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, Haluk Bayraktar resmi bir kıyafetle poz veriyor. Koyu renk bir takım elbise giymiş, içinde beyaz bir gömlek ve kırmızı kravat bulunuyor. Arka plan oldukça bulanık ve mavi tonlarında, üzerinde "SAHA" yazısı belirsiz şekilde görünüyor. Bayraktar, kameraya doğru ciddi bir ifadeyle bakıyor. Saçları düzgünce taranmış ve yüz ifadesi odaklanmış bir görünüm sergiliyor. Bu resmi poz, iş dünyası ya da profesyonel bir etkinlikte çekilmiş izlenimi veriyor.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, şirketinin İsrail ile iş birliği yaptığı iddialarına yönelik açıklama yaptı. İddiaları yalanlamadı, "sosyal medya operasyonları" dedi.

Bayraktar, sosyal medyada Baykar'ın İsrail ordusuna silah ve savaş uçakları üreten bir devlet şirketiyle Azerbaycan'da düzenlenen bir fuara ortak olduğu iddialarına karşılık, "Ülkemizin milli kazanımlarını sosyal medya operasyonlarına kurban ettirmemeye kararlıyız" dedi.

İddialar

Gazeteci Metin Cihan, Türkiye, İsrail ve Katar ordularının üretici firmalarının Azerbaycan'da ortak bir fuar düzenlediğini öne sürerek, İsrail'in askeri katliamları devam ederken bu tür bir iş birliğinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Cihan, Baykar’ın ortak sponsor olduğu fuarda İsrail devlet şirketi Israel Aerospace Industries'in (IAI) yer aldığını belirtti. Global Defence Insight adlı uluslararası yayın kuruluşu da bu etkinliğin Baykar, IAI ve Katarlı Barzan Holdings tarafından desteklendiğini doğruladı.

Bayraktar: “Alışığız”

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kendilerine yönelik bu tür "false flag" operasyonlarına alışık olduklarını söyledi.

Bayraktar, Türkiye'nin geçmişte İsrail'den yüksek maliyetlerle Heron insansız hava araçları satın aldığını ve bu sistemlerin kullanımında birçok sorun yaşandığını hatırlattı.

Ancak bugün Türkiye'nin savunma sanayiinde büyük bir devrim gerçekleştirdiğini ve kendi SİHA'larını üretip dünya pazarında lider konumuna geldiğini vurguladı.

Azerbaycan'daki ADEX Uluslararası Savunma Fuarı’nda Türk firmalarının büyük rol üstlenmesinden gurur duyduklarını söyledi.

Bayraktar, sosyal medyada yürütülen operasyonların milli kazanımları hedef aldığını, ancak bu tür saldırılara boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Bayraktar, "Ülkemizin milli kazanımlarını sosyal medya operasyonlarına kurban ettirmemeye kararlıyız" dedi.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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