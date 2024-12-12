Bayraktar, Akkuyu NGS’de Sinop ve Trakya sinyali verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) ilk reaktörün 2025'te deneme üretimine alınacağını açıkladı.

Santralin inşaatıyla ilgili sürece değinen Bayraktar, özetle şöyle konuştu:

“Bugün ilk ünitenin türbin şaftını döndürüyoruz. Bu, Türkiye nükleer tarihinin önemli adımlarından, kilometre taşlarından bir tanesi. Bu bölgeye 2016'da ilk kez geldiğimde sahada hiçbir şey yoktu. Bugün sahayı çok büyük bir heyecanla geziyorum. Her geldiğimde buradaki ilerlemeleri büyük iftiharla görüyorum.

"Çok uzun zamandır ortaya koyduğumuz hedefimiz var. Türkiye, 2050 yılında Akkuyu'nun yanına Sinop'u, Sinop'un yanına mutlaka Trakya'yı, bütün bunların yanına da yaklaşık 5 bin megavatlık küçük modüler reaktörleri koymak zorunda. Bu 20 bin megavata ulaştığımızda Türkiye aynı zamanda o gün, bundan 30 yıl sonra ihtiyaç duyacağı enerjisinin yüzde 10'unu nükleerden sağlamış olacak.

2025’te deneme üretimi

“İnşallah burada gördüğünüz ilk reaktörü, üniteyi 2025'te artık deneme üretimine alacağız. İlk elektriği buradan üretmeyi hedefliyoruz. Önümüzde daha büyük hedefler var. 2028 yılına kadar 4 reaktörün tamamını devreye almamız lazım. Buradan üretilen elektrikle, ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu temiz ve karbonsuz şekilde karşılayacağız. Yaklaşık 35 milyon ton karbon emisyonunu azaltacağız.

"Bugün kilometre taşı olması açısından özel bir gün. İnşallah ilk elektriği de Türkiye'ye, Türkiye'nin şebekesine vereceğiz. Bununla alakalı birçok zorlukla karşılaşıyoruz, karşılaştık, karşılaşmaya devam edeceğiz. Üstü açık, örtülü birçok farklı yaptırımla, konuyla karşılaşıyoruz ama büyük bir inanç ve kararlılıkla bu iş mutlaka en kısa sürede tamamlanacak. Türkiye artık nükleer enerjiden elektrik üretenlerin ligi arasına katılacak. Bundan sonraki hedefimiz 2025'te mutlaka Sinop ve Trakya projeleriyle alakalı nihai kararımızı oluşturmak ve oralarda da doğru şekilde o projeleri hayata geçirmek."

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Bayraktar'ın konuşmasının ardından Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, 1'inci güç ünitesi türbin tesisi montajının tamamlanmasına ilişkin belgeyi Bakan Bayraktar'a takdim etti. (TY)