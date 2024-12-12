ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 12 Aralık 2024 16:53
 ~ Son Güncelleme: 12 Aralık 2024 16:53
2 dk Okuma

Bayraktar, Akkuyu NGS’de Sinop ve Trakya sinyali verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2028'e kadar Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki tüm reaktörlerin devreye alınacağını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bayraktar, Akkuyu NGS’de Sinop ve Trakya sinyali verdi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) ilk reaktörün 2025'te deneme üretimine alınacağını açıkladı.

Santralin inşaatıyla ilgili sürece değinen Bayraktar, özetle şöyle konuştu:

“Bugün ilk ünitenin türbin şaftını döndürüyoruz. Bu, Türkiye nükleer tarihinin önemli adımlarından, kilometre taşlarından bir tanesi. Bu bölgeye 2016'da ilk kez geldiğimde sahada hiçbir şey yoktu. Bugün sahayı çok büyük bir heyecanla geziyorum. Her geldiğimde buradaki ilerlemeleri büyük iftiharla görüyorum.

"Çok uzun zamandır ortaya koyduğumuz hedefimiz var. Türkiye, 2050 yılında Akkuyu'nun yanına Sinop'u, Sinop'un yanına mutlaka Trakya'yı, bütün bunların yanına da yaklaşık 5 bin megavatlık küçük modüler reaktörleri koymak zorunda. Bu 20 bin megavata ulaştığımızda Türkiye aynı zamanda o gün, bundan 30 yıl sonra ihtiyaç duyacağı enerjisinin yüzde 10'unu nükleerden sağlamış olacak.

2025’te deneme üretimi

“İnşallah burada gördüğünüz ilk reaktörü, üniteyi 2025'te artık deneme üretimine alacağız. İlk elektriği buradan üretmeyi hedefliyoruz. Önümüzde daha büyük hedefler var. 2028 yılına kadar 4 reaktörün tamamını devreye almamız lazım. Buradan üretilen elektrikle, ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu temiz ve karbonsuz şekilde karşılayacağız. Yaklaşık 35 milyon ton karbon emisyonunu azaltacağız.

"Bugün kilometre taşı olması açısından özel bir gün. İnşallah ilk elektriği de Türkiye'ye, Türkiye'nin şebekesine vereceğiz. Bununla alakalı birçok zorlukla karşılaşıyoruz, karşılaştık, karşılaşmaya devam edeceğiz. Üstü açık, örtülü birçok farklı yaptırımla, konuyla karşılaşıyoruz ama büyük bir inanç ve kararlılıkla bu iş mutlaka en kısa sürede tamamlanacak. Türkiye artık nükleer enerjiden elektrik üretenlerin ligi arasına katılacak. Bundan sonraki hedefimiz 2025'te mutlaka Sinop ve Trakya projeleriyle alakalı nihai kararımızı oluşturmak ve oralarda da doğru şekilde o projeleri hayata geçirmek."

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Bayraktar'ın konuşmasının ardından Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, 1'inci güç ünitesi türbin tesisi montajının tamamlanmasına ilişkin belgeyi Bakan Bayraktar'a takdim etti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Enerji akkuyu ngs Alparslan Bayraktar rosatom
ilgili haberler
“Siyasetçiler neden Akkuyu'ya giremiyor?”
12 Ekim 2023
/haber/siyasetciler-neden-akkuyu-ya-giremiyor-286186
"Akkuyu, basına ve meslek örgütlerine açılsın"
18 Ocak 2024
/haber/akkuyu-basina-ve-meslek-orgutlerine-acilsin-290721
Akkuyu NGS'nin 1'inci güç ünitesinde başlatma işlemlerine başlandı
9 Nisan 2024
/haber/akkuyu-ngs-nin-1-inci-guc-unitesinde-baslatma-islemlerine-baslandi-294057
Akkuyu açılışına, Erdoğan’ın rahatsızlığından ötürü bir erteleme daha
27 Nisan 2023
/haber/akkuyu-acilisina-erdogan-in-rahatsizligindan-oturu-bir-erteleme-daha-277889
Akkuyu Nükleer Güç Santrali kimin?
9 Ekim 2023
/haber/akkuyu-nukleer-guc-santrali-kimin-286043
Enerji Bakanı Bayraktar: Akkuyu NGS, bir Türk şirketidir
8 Ekim 2023
/haber/enerji-bakani-bayraktar-akkuyu-ngs-bir-turk-sirketidir-285994
Bakan Bayraktar, Akkuyu NGS'de incelemelerde bulundu
9 Eylül 2024
/haber/bakan-bayraktar-akkuyu-ngs-de-incelemelerde-bulundu-299424
“Rusya’ya ait Akkuyu Nükleer Santrali geleceğimizi tehdit ediyor”
12 Ekim 2023
/haber/rusyaya-ait-akkuyu-nukleer-santrali-gelecegimizi-tehdit-ediyor-286200
Yakalanan IŞİD’linin Akkuyu Nükleer Santrali’nde çalıştığı ortaya çıktı
13 Şubat 2024
/haber/yakalanan-isidlinin-akkuyu-nukleer-santralinde-calistigi-ortaya-cikti-291798
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde çalışan işçiler iş bıraktı
27 Mart 2024
/haber/akkuyu-nukleer-guc-santralinde-calisan-isciler-is-birakti-293498
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
“Siyasetçiler neden Akkuyu'ya giremiyor?”
12 Ekim 2023
/haber/siyasetciler-neden-akkuyu-ya-giremiyor-286186
"Akkuyu, basına ve meslek örgütlerine açılsın"
18 Ocak 2024
/haber/akkuyu-basina-ve-meslek-orgutlerine-acilsin-290721
Akkuyu NGS'nin 1'inci güç ünitesinde başlatma işlemlerine başlandı
9 Nisan 2024
/haber/akkuyu-ngs-nin-1-inci-guc-unitesinde-baslatma-islemlerine-baslandi-294057
Akkuyu açılışına, Erdoğan’ın rahatsızlığından ötürü bir erteleme daha
27 Nisan 2023
/haber/akkuyu-acilisina-erdogan-in-rahatsizligindan-oturu-bir-erteleme-daha-277889
Akkuyu Nükleer Güç Santrali kimin?
9 Ekim 2023
/haber/akkuyu-nukleer-guc-santrali-kimin-286043
Enerji Bakanı Bayraktar: Akkuyu NGS, bir Türk şirketidir
8 Ekim 2023
/haber/enerji-bakani-bayraktar-akkuyu-ngs-bir-turk-sirketidir-285994
Bakan Bayraktar, Akkuyu NGS'de incelemelerde bulundu
9 Eylül 2024
/haber/bakan-bayraktar-akkuyu-ngs-de-incelemelerde-bulundu-299424
“Rusya’ya ait Akkuyu Nükleer Santrali geleceğimizi tehdit ediyor”
12 Ekim 2023
/haber/rusyaya-ait-akkuyu-nukleer-santrali-gelecegimizi-tehdit-ediyor-286200
Yakalanan IŞİD’linin Akkuyu Nükleer Santrali’nde çalıştığı ortaya çıktı
13 Şubat 2024
/haber/yakalanan-isidlinin-akkuyu-nukleer-santralinde-calistigi-ortaya-cikti-291798
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde çalışan işçiler iş bıraktı
27 Mart 2024
/haber/akkuyu-nukleer-guc-santralinde-calisan-isciler-is-birakti-293498
Sayfa Başına Git