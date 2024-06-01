LGBTİ+ Onur Ayı, bugün itibarıyla başladı.

Ankara Onur Haftası Komitesi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Ankara Onur Yürüyüşü’nün tarihini duyurdu.

Komite, 12 Haziran 2024’te gerçekleşecek yürüyüşle ilgili şöyle dedi:

“3. Ankara Onur Yürüyüşünün tarihi belirlendi. Bayrakları hazırla lubunya, geliyoruz! 12 Haziran’da #BirAyDeğilHerAy diyor ve ekliyoruz: ‘Sadece bu yürüyüşümüz değil, her yürüyüşümüz onur yürüyüşü!’

“Her gün sokaklarımızda, kampüslerimizde, çarkta, işyerlerimizde ve hatta evlerimizde; bizi yalnızlaştıran, ötekileştiren, görmeyen LGBTİ+fobik düzene ‘Nakka!’ demeye geliyoruz!

"Fobik düzenin, iktidarın yok saymaya çalıştığı, koru(ya)madığı ve hatta faili olduğu lubunyaların isyanıyla geliyoruz! Mücadeleni, gullümünü, öfkeni al gel lubunya, yürüyoruz! Sensiz bir kişi eksiğiz.”