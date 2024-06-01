“Bayrakları hazırla lubunya, geliyoruz!”
LGBTİ+ Onur Ayı, bugün itibarıyla başladı.
Ankara Onur Haftası Komitesi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Ankara Onur Yürüyüşü’nün tarihini duyurdu.
Komite, 12 Haziran 2024’te gerçekleşecek yürüyüşle ilgili şöyle dedi:
“3. Ankara Onur Yürüyüşünün tarihi belirlendi. Bayrakları hazırla lubunya, geliyoruz! 12 Haziran’da #BirAyDeğilHerAy diyor ve ekliyoruz: ‘Sadece bu yürüyüşümüz değil, her yürüyüşümüz onur yürüyüşü!’
“Her gün sokaklarımızda, kampüslerimizde, çarkta, işyerlerimizde ve hatta evlerimizde; bizi yalnızlaştıran, ötekileştiren, görmeyen LGBTİ+fobik düzene ‘Nakka!’ demeye geliyoruz!
"Fobik düzenin, iktidarın yok saymaya çalıştığı, koru(ya)madığı ve hatta faili olduğu lubunyaların isyanıyla geliyoruz! Mücadeleni, gullümünü, öfkeni al gel lubunya, yürüyoruz! Sensiz bir kişi eksiğiz.”
3. Ankara Onur Haftası Komitesi’ne Instagram ve X hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz. (TY)