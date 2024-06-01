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Yayın Tarihi: 1 Haziran 2024 17:07
 ~ Son Güncelleme: 1 Haziran 2024 17:07
1 dk Okuma

“Bayrakları hazırla lubunya, geliyoruz!”

Ankara Onur Haftası Komitesi, Ankara Onur Yürüyüşü’nün 12 Haziran'da gerçekleşeceğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Bayrakları hazırla lubunya, geliyoruz!”
Fotoğraf: Ankara Onur Haftası Komitesi

LGBTİ+ Onur Ayı, bugün itibarıyla başladı.

Ankara Onur Haftası Komitesi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Ankara Onur Yürüyüşü’nün tarihini duyurdu.

Komite, 12 Haziran 2024’te gerçekleşecek yürüyüşle ilgili şöyle dedi:

“3. Ankara Onur Yürüyüşünün tarihi belirlendi. Bayrakları hazırla lubunya, geliyoruz! 12 Haziran’da #BirAyDeğilHerAy diyor ve ekliyoruz: ‘Sadece bu yürüyüşümüz değil, her yürüyüşümüz onur yürüyüşü!’

“Her gün sokaklarımızda, kampüslerimizde, çarkta, işyerlerimizde ve hatta evlerimizde; bizi yalnızlaştıran, ötekileştiren, görmeyen LGBTİ+fobik düzene ‘Nakka!’ demeye geliyoruz!

"Fobik düzenin, iktidarın yok saymaya çalıştığı, koru(ya)madığı ve hatta faili olduğu lubunyaların isyanıyla geliyoruz! Mücadeleni, gullümünü, öfkeni al gel lubunya, yürüyoruz! Sensiz bir kişi eksiğiz.”

3. Ankara Onur Haftası Komitesi’ne Instagram ve X hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz. (TY)

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/haber/odtu-onur-yuruyusune-polis-saldirmadi-296000
Ankara Onur Yürüyüşü: Katledilen translar isyanımızdır
20 Kasım 2023
/haber/ankara-onur-yuruyusu-katledilen-translar-isyanimizdir-288167
Ankara Onur Yürüyüşü davasında polis şiddeti anlatıldı
16 Kasım 2023
/haber/ankara-onur-yuruyusu-davasinda-polis-siddeti-anlatildi-287962
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22 Haziran 2023
/haber/ankara-onur-yuruyusu-davasi-saniklari-polis-lgbti-lara-nefretle-yaklasiyor-280699
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Hedef gösterilen Ankara Onur Yürüyüşü için dayanışma çağrısı
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/haber/hedef-gosterilen-ankara-onur-yuruyusu-icin-dayanisma-cagrisi-264131
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