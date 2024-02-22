Bayrakçı: İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark yüzde 1'in altında

SONAR Araştırma'nın kurucusu Hakan Bayrakçı, 31 Mart İstanbul yerel seçimlerine ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Bayrakçı, CNN Türk’te katıldığı programda, Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranlarına ilişkin anket sonuçlarını açıkladı.

SONAR'ın kurucusu Hakan Bayrakçı: Kurum ve İmamoğlu başa baş gidiyor

Bayrakçı, son anket sonuçlarına göre; İmamoğlu'nun 41.9, Kurum'un 41.3, DEM Parti'nin 4.8, İYİ Parti'nin 4, Yeniden Refah Partisi'nin ise 2,5 oy oranına sahip olduğunu söyledi.

Sonuçları değerlendiren Bayrakçı, şöyle devam etti: “Son 2-3 anketi ortalayarak sonuçları söyleyeceğim. 0.6, 0.5'leri yazmayacağım, bu anketlerde 1,8 kadar bir hata payı oluyor. İmamoğlu son durumda 41.9 gibi fark yüzde 1'in altında. Bundan eminim. Başa baş bir durum var. Murat Kurum ise 41.3. Üçüncü olarak ise DEM geliyor.

İYİ Parti de 4 civarı çıkıyor. Yani 4 buçuk olur, 3.9 olur ama bu seviyelerde. Ondan sonra da Yeniden Refah geliyor. Aşağı yukarı 5.5 buçuk civarı da diğer partiler alır. Bu seçimi biri 1 puanla kaybedecek olursa, örneğin İmamoğlu dönüp DEM'in aldığı ve İYİ Parti'nin aldığı puanların hesabını soracak.”

(RT)