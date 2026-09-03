Bayburt'ta Amedpsor forması giyen iki kişiye ırkçı saldırı

Bayburt'ta inşaat işçisi olarak çalışan Süleyman Konat’a, 30 Ağustos'ta Amedpsor forması giyen yeğenine yapılan saldırıyı engellemek isterken yaklaşık 15 kişi saldırdı.

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Mezopotamya Ajansı’ndaki habere göre, kendisi de Amedspor forması giyen Konat, saldırı sonrası hastaneye gitti ve burnunda 5 ayrı kırık tespit edildi.

Saldırı sonrası şikayetçi olan Konat, saldırganların iki gün sonra serbest bırakıldığını söyledi.

(EMK)