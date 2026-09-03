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YT: Yayın Tarihi: 03.09.2026 08:20 3 Eylül 2026 08:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.09.2026 08:24 3 Eylül 2026 08:24
Okuma Okuma:  1 dakika

Bayburt'ta Amedpsor forması giyen iki kişiye ırkçı saldırı

Saldırı sonrası şikayetçi olan Konat, saldırganların iki gün sonra serbest bırakıldığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bayburt'ta Amedpsor forması giyen iki kişiye ırkçı saldırı
Görsel: Mezopotamya Ajansı
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Bayburt'ta inşaat işçisi olarak çalışan Süleyman Konat’a, 30 Ağustos'ta Amedpsor forması giyen yeğenine yapılan saldırıyı engellemek isterken yaklaşık 15 kişi saldırdı.

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Mezopotamya Ajansı’ndaki habere göre, kendisi de Amedspor forması giyen Konat, saldırı sonrası hastaneye gitti ve burnunda 5 ayrı kırık tespit edildi.

Saldırı sonrası şikayetçi olan Konat, saldırganların iki gün sonra serbest bırakıldığını söyledi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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