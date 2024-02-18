Bay Samir: Kendi halinde bir memurun hikayesi

Hayatla mücadele etmekten yorulan Bay Samir’in Taksim ile Şişli arasındaki spiritüel yolculuğu… Yollar, kaldırımlar, kuşlar ve yalanlar üstüne bir hikaye…

Bay Samir değişen ve dönüşen dünyaya adapte olamayan, insanların onu dinlememesinden ve herkesin kendini düşündüğü bir dünyaya ayak uyduramayıp tekdüze bir yaşam biçimini tercih eden, yalnızlığını seven, “neme lazımcı” bir devlet memuru. Sabit rotasından çıktığı zaman çevresini saran insanlar da, hepimizin sokakta karşılaştığı tanıdık kişiler.

Kolektif emeğe inanarak kurulan Kozmopolitan Tiyatro’nun ilk oyunu Bay Samir; kendi halinde, gündelik yaşamında rutinlerine sığınan, bir memurun hikayesi…

Alper Kurbaloğlu’nun yazdığı oyunda Bay Samir’e Kerim Urun hayat veriyor.

Bir iş çıkışı, evine giden yolda sokakların, kaldırımların ve şehrin yabancılaştığını fark eder Bay Samir. Sabit bildiği rotasından hissetmeden çıkmıştır. Güzergahında yıllardır önünden geçtiği eski tuhafiye dükkânının yıkılmış olduğunu fark eder. Vitrinde bulunan, izlemekten hoşlandığı manken ise haliyle ortadan kaybolmuştur. Elindekini yitirmek, kayboluşun bu ani darbesi Bay Samir’i derinden sarsar. Dükkânın ve mankenin yeni adresini aramaya başlayacak, bununla birlikte varlığını da sorgulayacaktır. Arayışında, paranoyalarının gerçek olduğunu aslında uzun zamandır çevresinde bulunduklarını fark edecektir.

“Rahatımızı hızla bozan sistemin yansımalarını anlatıyor”

Oyunun yazarı Alper Kurbaloğlu hikayeyi kaybolan bir toplumunun hikayesi olarak tanımlıyor ve ekliyor: “Bizim hikayemiz. Sade yaşamı, rahatımızı hızla bozan sistemin yansımalarını anlatıyor. Değişim bizi ilerletiyor mu yoksa yoldan mı çıkarıyor ya da yerinde mi sayıyoruz, sorularına tatlı sert yaklaşıyor. Dünyayı ve insanı tüketen parçaların aslında etrafta ne kadar fazla olduğunu, insana hissettirmeden onu koruyan kabuğu geçip içten içe nasıl çürüttüğünü gösteriyor. Bireye de sesleniyor. Seyirci, Bay Samir’in Taksim ile Şişli arasındaki yolculuğunda yan koltukta oturarak ona arkadaşlık ediyor. Eski bir dost gibi…”

Oyunculardan Gökhan Gürün oyundaki karakterlerin tamamen hayatın içinden geldiğini vurguluyor: “Bu gerçekliğin sahnedeki yansımasına öncelikle kendimizin ikna olması gerekiyordu. Bu konuda çok detaycı ve titiz davrandık. Oyunda 2 kişiyiz ancak toplam 8 karakter var, en zor yanı oyuna en çok hizmet edecek yapıyı ve personaları aramaktı. Biz birçok alternatif denedik, karar verici olarak hareket tasarımında Salih Usta ve dramaturjide Selin Köseoğlu bu konuda bizi çok rahatlattı. Amacımız çok netti, Bay Samir’in serüvenine en iyi eşlik eden yapıyı kurmak, ve onu yönetecek yapıyı kurduğumuza inanıyorum.”

“Pandemi sonrasında ekranlardan kurtuldu”

Projenin başlama sürecini sorduğumuzda ise oyunun yazarı Alper Kurbaloğlu şöyle cevaplıyor:

“Proje aslında pandemi ile birlikte başlamıştı. Yazdığım bir öykü o zamanlar “Kısalar” adında; tiyatro oyunlarının dijital olarak evdeki seyirciyle buluştuğu, projenin adı gibi kısa versiyonu ile oyunlaştırıldı. 2023 yılında ise yeni kurulan Kozmopolitan Tiyatro topluluğunun ilk oyunu olması için tekrar kaleme aldım. Pandemi sonrasında ekranlardan kurtulan Bay Samir uzatılmış ve yeni hali ile ait olduğu yere sahneye kavuştu.”

Oyun sonrası aldıkları eleştirilerin pozitif olduğunu belirten Kozmopolitan ekibi: “Kapitalist sistemin sormayan, sorgulamayan topluluklar yaratıp, insanı köleleştiren zihniyetinden hepimiz mustaribiz. Oyunda Gökhan Gürün’ün canlandırdığı şef de bunun bir parçası, çiçekçi de, sarhoş da, polis de, büfeci de, satıcı da. Bay Samir’in isyanı seyirciye tanıdık. Ayrıca bazı seyircilerden şu tepkiyi çok aldık: ‘Bu oyunu filan akrabam da izlese veya babam izlese, kesin bayılırdı.’ Bu sebeple gerek oyunun derdi ve meramı gerek bu derdi anlatışta tercih ettiğimiz üslup ve oyunculukların samimiyeti seyircimizden aldığımız en güzel övgüler. Verdiğimiz emeğin sonucundan oldukça memnunuz.”

Gösterimlerin yoğun bir şekilde devam edeceğini söyleyen Kozmopolitan ekibi hikayeyi sadece sanat dünyasına değil toplumun her kesiminden kişiye göstermek istiyoruz diyor ve öncelikle yakın iller olmak üzere Bay Samir’in farklı şehirlerde ve sahnelerde oynanması için girişimleri olduğunu vurguluyorlar.

Bay Samir’in günlük mücadelesinden kendinizden bir parça bulmak için 21 Şubat Çarşamba 20.30’da Ara Sahne’ye davetlisiniz. Diğer gösterimleri buradan inceleyebilirsiniz.

(AİA/AS)