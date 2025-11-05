TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 5 Mijdar 2025 13:25
 ~ Nûkirina Dawî: 5 Mijdar 2025 13:30
2 xulek Xwendin

Baxtolo Romani Chip Dive!*

Ji bo ziman û çanda Romanan were zanîn 5ê Mijdarê weke Roja Zimanê Romanî a Cîhanê hatiye ragihandin. Roja Zimanê Romanî dê bi çalakiyek onlîne were pîrozkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Baxtolo Romani Chip Dive!*

* Roja Zimanê Romanî ya Cîhanê pîroz be! (Romanes)

Sê zimanên ku ji hêla civakên Romanî ve herî zêde têne axaftin - Romanî, Domarî û Lomavren - bi tunebûnê re rû bi rû ne.

Romanes; li Anatoliya, Balkanan û Ewropayê, Domarî; li Rojhilata Navîn û Lomavren jî li Qafqasya û Anatoliyayê tê axaftin.

Romanes xwediyê nêzîkî 33,000 peyvan û 17 zaravayên cûda ye. Tevî vê yekê ji bo parastinê û standartîzekirinê divê gavên pêwîst bên avêtin.

Ji bo dewlemendiya ziman û çanda Romanan were zanîn 5ê Mijdarê weke Roja Zimanê Romanî a Cîhanê hatiye ragihandin. Roja Zimanê Romanî dê îro di saet 20.00an de bi çalakiyek were pîrozkirin.

Di bernameyê de dê çîrokên bi Romanî bi beşdariya Sezgin Kaplan werin pêşkêş kirin, û dê nîqaşek li ser pêşkeftina dîrokî ya zimanên Romanî û naskirina navneteweyî ya 5ê Mijdarê were lidarxistin.

Beşdarvan dê bi rêya vê kombûnê derfet bibînin ku li ser mîrateya çandî û cihêrengiya zimanî ya civakên Romanî fêr bibin.

Organîzatoriya bernameyê, Romani Godi (Komeleya Xebatên Bîrê a  Romanan) dike, Her weha komeleyê gotiye ku armanca çalakiyê ne tenê pîrozkirin e, di heman demê de avakirina qadeke hevgirtinê ye ku balê dikişîne ser hêza bihevrebûn, ziman û çanda civakên Roman.

Kesên ku dixwazin beşdarî bernameyê bibin divê beşdariya xwe bi dagirtina formê piştrast bikin.

Çarşem, 5ê Mijdara 2025an

Demjimêr: 20:00 – 21:00

💻 Cih: Platforma çalakiyan a online (lînk dê piştî qeydkirinê were parvekirin).

(TY/AY)

Stenbol
Roman Godi Derneği ziman
