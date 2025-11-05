Baxtolo Romani Chip Dive!*

* Roja Zimanê Romanî ya Cîhanê pîroz be! (Romanes)
Sê zimanên ku ji hêla civakên Romanî ve herî zêde têne axaftin - Romanî, Domarî û Lomavren - bi tunebûnê re rû bi rû ne.
Romanes; li Anatoliya, Balkanan û Ewropayê, Domarî; li Rojhilata Navîn û Lomavren jî li Qafqasya û Anatoliyayê tê axaftin.
Romanes xwediyê nêzîkî 33,000 peyvan û 17 zaravayên cûda ye. Tevî vê yekê ji bo parastinê û standartîzekirinê divê gavên pêwîst bên avêtin.
Ji bo dewlemendiya ziman û çanda Romanan were zanîn 5ê Mijdarê weke Roja Zimanê Romanî a Cîhanê hatiye ragihandin. Roja Zimanê Romanî dê îro di saet 20.00an de bi çalakiyek were pîrozkirin.
Di bernameyê de dê çîrokên bi Romanî bi beşdariya Sezgin Kaplan werin pêşkêş kirin, û dê nîqaşek li ser pêşkeftina dîrokî ya zimanên Romanî û naskirina navneteweyî ya 5ê Mijdarê were lidarxistin.
Beşdarvan dê bi rêya vê kombûnê derfet bibînin ku li ser mîrateya çandî û cihêrengiya zimanî ya civakên Romanî fêr bibin.
Organîzatoriya bernameyê, Romani Godi (Komeleya Xebatên Bîrê a Romanan) dike, Her weha komeleyê gotiye ku armanca çalakiyê ne tenê pîrozkirin e, di heman demê de avakirina qadeke hevgirtinê ye ku balê dikişîne ser hêza bihevrebûn, ziman û çanda civakên Roman.
Kesên ku dixwazin beşdarî bernameyê bibin divê beşdariya xwe bi dagirtina formê piştrast bikin.
Çarşem, 5ê Mijdara 2025an
Demjimêr: 20:00 – 21:00
💻 Cih: Platforma çalakiyan a online (lînk dê piştî qeydkirinê were parvekirin).
(TY/AY)